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صحة

أيهما يقلل السكر في الدم.. التمارين قبل الإفطار أم بعده؟

Lebanon 24
11-01-2025 | 00:00
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وجد باحثون في جامعة تورنتو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة الطعام لدى الإناث الأصحاء كان أقل إذا مارسن الرياضة بعد الإفطار.

كما قاس الباحثون مستوى الشهية قبل وبعد التمرين، ومرة كل ساعة في فترة ما بعد التمرين.
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ووجدوا أن المشاركات في الدراسة اللاتي مارسن الرياضة بعد تناول الإفطار كان لديهن شهية أقل مباشرة قبل وبعد جلسة التمرين، مقارنة بمن مارسن الرياضة قبل الأكل.

وفي حين ثبت أن التمارين الرياضية منخفضة الكثافة والمتقطعة تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم في البيئات المعملية، فإن هذه البروتوكولات غالباً ما تنطوي على معدات تمارين متخصصة، كما قالت أليكسا غوفيت الباحثة المشاركة.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، أحد الجوانب الجديدة لهذه الدراسة هو أن بروتوكول التمارين الرياضية المتقطعة كان خالياً من المعدات، ويتكون فقط من حركات وزن الجسم مثل القفزات والقفزات القصيرة والتسلق، في بيئة منزلية.

وقالت غوفيت: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تبحث في كيفية تأثير توقيت التمارين الرياضية والوجبات على استجابات الغلوكوز في الدم للتمارين الرياضية المتقطعة عالية الكثافة لدى الإناث".

كما أنها أول دراسة لتقييم تأثير توقيت التمارين الرياضية والوجبات على إدراك الشهية لدى الإناث الأصحاء بعد التمارين الرياضية المتقطعة بوزن الجسم".

منظور جديد للتمارين
ومن منظور عملي، تقدم الدراسة نظرة ثاقبة جديدة حول تأثير التمارين الرياضية حول الوجبات على تنظيم غلوكوز الدم وإدراك الشهية في بيئة منزلية/غير مختبرية.

و"نظراً للشعبية المتزايدة للتمارين الرياضية في المنزل وفي البيئات الافتراضية، تعتبر هذه النتائج موضع اهتمام لدى من يفضلون ممارسة الرياضة في المنزل، أو من ليس لديهم إمكانية الوصول إلى معدات التمرين".
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