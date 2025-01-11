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صحة

ضوضاء المطارات تغير بنية القلب.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:00
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يعتاد الذين يعيشون بالقرب من المطارات على هدير الطائرات التي تقلع وتهبط بانتظام، ولكنهم على الأرجح لا يعرفون أن كل هذه الضجة يمكن أن تضر بصحة القلب، وفق دراسة جديدة.

وبحسب النتائج التي نشرت اليوم، فإن الذين يعيشون بالقرب من المطارات الصاخبة لديهم بنية قلب ووظيفة أسوأ بنسبة 10% إلى 20%، مقارنة بمن انتقلوا للابتعاد عن ضوضاء الطائرات.
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وقال فريق البحث من جامعتي لندن وليستر: إن عضلة القلب أصبحت أكثر صلابة وسمكاً بمرور الوقت، ما يجعل القلب أقل كفاءة في ضخ الدم.

ووفق "هيلث داي"، وُجد أن المعرضين لضوضاء الطائرات الصاخبة لديهم زيادة في كتلة القلب بنسبة 7%، وسمك القلب بنسبة 4%، فضلاً عن ضعف وظائف القلب.



وقارن الفريق هذه الملاحظات بعينة أكبر من حوالي 21400 فحص للقلب بالرنين المغناطيسي، لمعرفة كيف قد تؤثر التغييرات البنيوية المرتبطة بضوضاء الطائرات على صحة القلب.

وخلص الباحثون إلى أن الشخص الذي يعاني من نوع التغييرات في بنية القلب المرتبطة بضوضاء الطائرات يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو عدم انتظام ضربات القلب بأربعة أضعاف.

وقالت الباحثة آنا هانسل، مديرة مركز الصحة البيئية والاستدامة بجامعة ليستر: "لقد ثبت أن ضوضاء الطائرات في الليل تؤثر على جودة النوم وقد يكون هذا عاملاً مهمًا يؤثر على الصحة".

وأضافت: "إن الضوضاء البيئية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الإفراط في تنشيط استجابة الإجهاد".
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