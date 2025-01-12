كيف يؤثر "الصيام المتقطع" على نمو الشعر؟

Advertisement

يستعين الكثيرون بما يُعرف بنمط "الصيام المتقطع" كوسيلة لإنقاص الوزن الذي يعمل على مبدأ التناوب بين فترات الأكل والصيام، والذي يعد آمنا وفقا للأبحاث ويقدم فوائد صحية.وعلى الرغم من الفوائد الذي يقدمها الصيام المتقطع إلا أن هناك تحذيرات عديدة بشأنه إذ حذر الخبراء من أن الصيام المتقطع قد يكون محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لبعض الأشخاص.وربطت دراسة جديدة وفقا لموقع "ساينس إليرت" بين الصيام المتقطع وتباطؤ نمو الشعر لدى الفئران، وقد يحدث تأثير مماثل لدى البشر، استنادا إلى تجربة سريرية صغيرة أجراها المؤلفون.يقول المؤلف الرئيس بينج تشانغ، وهو عالم أحياء متخصص في الخلايا الجذعية بجامعة ويستليك في تشجيانغ بالصين، إن هذه الأخبار لا ينبغي أن تحجب الفوائد المحتملة للصيام المتقطع، لكنها تذكرنا بكمية المعلومات التي لا نزال نجهلها، وكيف يمكن أن تأتي أي فوائد صحية مع آثار جانبية مفاجئة.وبين تشانغ "في أثناء الصيام، تبدأ الأنسجة الدهنية في إطلاق الأحماض الدهنية الحرة، وتدخل هذه الأحماض الدهنية إلى الخلايا الجذعية ذات السلاسل الدهنيات عالية الكثافة التي تم تنشيطها مؤخرا، ولكن هذه الخلايا الجذعية لا تملك الآلية المناسبة لاستخدامها".وتشير السابقة إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يعزز مقاومة الإجهاد لبعض الخلايا الجذعية، كما يوضح تشانج وزملاؤه، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنسجة الدم والأمعاء والعضل .واعتقد الباحثون أن الصيام قد يساعد أيضا في تجديد تلك الأنسجة، لذا قرروا التحقيق، فوضعوا الفئران المحلوقة في واحدة من مجموعتين من الصيام المتقطع، أو في مجموعة مراقبة مع إمكانية الوصول غير المحدودة للطعام، ثم راقبوا إعادة نمو شعر كل مجموعة.