Advertisement

صحة

آثار صحية خطيرة لتناول الطعام في السيارة.. أطباء يحذرون

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1306103-638724856446290129.jpeg
Doc-P-1306103-638724856446290129.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر عدد من الأطباء من الآثار الصحية السلبية لتناول الطعام في السيارة.
 
إذ يعتاد العديد من الأشخاص على تناول طعامهم أثناء التنقل أو بعد ممارسة التمارين الرياضية دون أن يدركوا المخاطر المحتملة لهذا التصرف.
Advertisement

وبهذا الصدد، قال الدكتور شيفرام سينغ، خبير الصحة في عيادة WINIT، إن تناول الطعام في السيارة يعزز من نمو البكتيريا والعفن بسبب الانسكابات والفتات التي قد تتراكم إذا لم يتم تنظيف السيارة جيدا.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي تخزين الطعام أو تناوله في السيارة إلى خلق بيئة غير صحية، ليس فقط للطعام نفسه، ولكن أيضا لصحة السائقين والركاب".

وأشار سينغ إلى أن درجات الحرارة المتقلبة في السيارات، سواء في الصيف الحار أو الشتاء البارد، قد تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مثل السالمونيلا والليستيريا، حيث تتكاثر في درجات حرارة تتراوح بين 40 و140 درجة فهرنهايت (4.44 و60 درجة مئوية)، وهي البيئة الشائعة داخل سيارة مغلقة.

كما أكدت دراسات سابقة أن العديد من الزوايا في السيارة تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا.
 
وأشار الدكتور غاريث ني، المحاضر في العلوم الطبية من جامعة تشيستر، إلى أن أعلى تركيز من البكتيريا كان في صندوق السيارة، تليه الأسطح الأخرى، مثل مقعد السائق ولوحة القيادة.

وأوضح أن البكتيريا الأكثر شيوعا في السيارات هي الإشريكية القولونية، التي عادة ما تكون غير ضارة، لكن بعض أنواعها قد تسبب التسمم الغذائي.

ونظرا لهذه النتائج، ينصح الخبراء بضرورة تنظيف السيارة بشكل دوري. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:46 | 2025-01-14
11:39 | 2025-01-14
10:49 | 2025-01-14
08:22 | 2025-01-14
08:00 | 2025-01-14
04:00 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24