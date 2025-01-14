آثار صحية خطيرة لتناول الطعام في السيارة.. أطباء يحذرون

حذر عدد من الأطباء من الآثار الصحية السلبية لتناول الطعام في السيارة.

إذ يعتاد العديد من الأشخاص على تناول طعامهم أثناء التنقل أو بعد ممارسة التمارين الرياضية دون أن يدركوا المخاطر المحتملة لهذا التصرف.

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وبهذا الصدد، قال الدكتور شيفرام سينغ، خبير الصحة في عيادة WINIT، إن تناول الطعام في السيارة يعزز من نمو البكتيريا والعفن بسبب الانسكابات والفتات التي قد تتراكم إذا لم يتم تنظيف السيارة جيدا.



وأضاف: "يمكن أن يؤدي تخزين الطعام أو تناوله في السيارة إلى خلق بيئة غير صحية، ليس فقط للطعام نفسه، ولكن أيضا لصحة السائقين والركاب".



وأشار سينغ إلى أن درجات الحرارة المتقلبة في السيارات، سواء في الصيف الحار أو الشتاء البارد، قد تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مثل السالمونيلا والليستيريا، حيث تتكاثر في درجات حرارة تتراوح بين 40 و140 درجة فهرنهايت (4.44 و60 درجة مئوية)، وهي البيئة الشائعة داخل سيارة مغلقة.



كما أكدت دراسات سابقة أن العديد من الزوايا في السيارة تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا. إذ يعتاد العديد من الأشخاص على تناول طعامهم أثناء التنقل أو بعد ممارسة التمارين الرياضية دون أن يدركوا المخاطر المحتملة لهذا التصرف.وبهذا الصدد، قال الدكتور شيفرام سينغ، خبير الصحة في عيادة WINIT، إن تناول الطعام في السيارة يعزز من نمو البكتيريا والعفن بسبب الانسكابات والفتات التي قد تتراكم إذا لم يتم تنظيف السيارة جيدا.وأضاف: "يمكن أن يؤدي تخزين الطعام أو تناوله في السيارة إلى خلق بيئة غير صحية، ليس فقط للطعام نفسه، ولكن أيضا لصحة السائقين والركاب".وأشار سينغ إلى أن درجات الحرارة المتقلبة في السيارات، سواء في الصيف الحار أو الشتاء البارد، قد تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مثل السالمونيلا والليستيريا، حيث تتكاثر في درجات حرارة تتراوح بين 40 و140 درجة فهرنهايت (4.44 و60 درجة مئوية)، وهي البيئة الشائعة داخل سيارة مغلقة.كما أكدت دراسات سابقة أن العديد من الزوايا في السيارة تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا.

وأشار الدكتور غاريث ني، المحاضر في العلوم الطبية من جامعة تشيستر، إلى أن أعلى تركيز من البكتيريا كان في صندوق السيارة، تليه الأسطح الأخرى، مثل مقعد السائق ولوحة القيادة.



وأوضح أن البكتيريا الأكثر شيوعا في السيارات هي الإشريكية القولونية، التي عادة ما تكون غير ضارة، لكن بعض أنواعها قد تسبب التسمم الغذائي.



ونظرا لهذه النتائج، ينصح الخبراء بضرورة تنظيف السيارة بشكل دوري. (روسيا اليوم)