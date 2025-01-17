كيف تؤثر ملصقات البيانات الغذائية على اختيارات الطعام؟.. دراسة تُجيب





وتحقق من ذلك فريق بحث بقيادة باحثين من جامعات لندن وباث سبا، وكامبريدج، وأكسفورد، من خلال فحص الأدلة من 25 دراسة، حول تأثير وضع ملصقات السعرات الحرارية على اختيار الطعام واستهلاكه.

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ووجد الباحثون أن ملصقات السعرات الحرارية في محلات السوبر ماركت والمطاعم وغيرها من منافذ بيع الأطعمة أدت إلى انخفاض طفيف في السعرات الحرارية التي اختارها الناس واشتروها. توصلت دراسة جديدة إلى أن وضع ملصقات السعرات الحرارية على الأطعمة في قوائم الطعام والمنتجات يؤدي إلى اختيار الأشخاص لسعرات حرارية أقل قليلاً.وتحقق من ذلك فريق بحث بقيادة باحثين من جامعات لندن وباث سبا، وكامبريدج، وأكسفورد، من خلال فحص الأدلة من 25 دراسة، حول تأثير وضع ملصقات السعرات الحرارية على اختيار الطعام واستهلاكه.ووجد الباحثون أن ملصقات السعرات الحرارية في محلات السوبر ماركت والمطاعم وغيرها من منافذ بيع الأطعمة أدت إلى انخفاض طفيف في السعرات الحرارية التي اختارها الناس واشتروها.

وكان متوسط الانخفاض 1.8%، وهو ما يعادل 11 سعرة حرارية في وجبة تحتوي على 600 سعر حراري؛ أو حوالي حبتين من اللوز.

ووفق "مديكال إكسبريس"، يمكن أن يكون للتغييرات اليومية الصغيرة في استهلاك الطاقة تأثيرات ذات مغزى، إذا استمرت على المدى الطويل، خاصة أن معظم البالغين يميلون إلى اكتساب الوزن مع التقدم في السن.

وتشير تقديرات تقرير حكومي بريطاني إلى أن 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً في إنجلترا سيكتسبون ما يصل إلى 9 كغم على مدى 10 سنوات.



وقال الباحث الرئيسي الدكتور غاريث هولاندز: "تشير مراجعتنا إلى أن وضع العلامات على السعرات الحرارية يؤدي إلى انخفاض متواضع في السعرات الحرارية التي يشتريها الناس ويستهلكونها".



وأضاف: "قد يكون لهذا بعض التأثير على الصحة على مستوى السكان، لكن وضع العلامات على السعرات الحرارية ليس بالتأكيد حلاً سحرياً. فقد أشارت نسختنا السابقة من هذه المراجعة في عام 2018 إلى تأثير أكبر محتمل، لكنها كانت غير حاسمة، بسبب عدم اليقين الكبير بشأن النتائج".



وتعزز النتائج أن وضع العلامات على السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات صغيرة، ولكن ثابتة، في اختيار السعرات الحرارية. (امارات 24)