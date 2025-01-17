ما هو تأثير حمام البخار والساونا على الرجال؟

تعتبر الساونا وحمامات البخار مكانا للاسترخاء، لذلك يقضي فيها الكثيرون وقتا طويلا بحثا عن الراحة والدفء، خاصة في موسم البرد.

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ولكن وفقا للدكتور باتور غونتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي التناسلي والصحة الإنجابية، يجب على الرجال عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأسرة، أن يدركوا كيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تؤثر على الخصوبة.ويقول: "إن الجهاز التناسلي الذكري حساس للغاية لتغيرات درجات الحرارة. الخصيتان اللتان تنتجان الحيوانات المنوية، تقعان في كيس الصفن، ويجب أن تكون درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم - حوالي 34-35 درجة لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر سلبا على جودة الحيوانات المنوية والصحة العامة للجهاز التناسلي".ويشير الأخصائي، إلى أنه يمكن أن تكون درجة الحرارة في الساونا وحمامات البخار مرتفعة كثيرا وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية والعقم المؤقت. كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلبا على حركة الحيوانات المنوية، ما يقلل من فرص الحمل.ووفقا له، يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلبا على خصوبة الرجال، إلا أن هذه التغيرات عادة ما تكون قابلة للعكس. مشيرا إلى أن المؤشرات قد تتحسن وتعود إن طبيعتها بعد فترة من الاستحمام.ويوصي الطبيب بعدم قضاء فترة طويلة (10-15 دقيقة) في هذه الحمامات تتخللها فترات تبريد. ويجب تجنب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة. (روسيا البوم)