ما هي فوائد الزنجبيل المطحون للجسم؟

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الزنجبيل يعتبر أحد أشهر التوابل والأعشاب ولا غنى عنه في أي مطبخ، فهو لا يتسخدم في الطهى فقط ولكنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، من علاج مشكلات الجهاز الهضمي لتعزيز فقدان الوزن، ويتمتع الزنجبيل المتواضع بالعديد من الفوائد الأقل شهرة التي يمكن أن تتحق مع الاستهلاك المنتظم لهذه التوابل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".وفي حين أن الزنجبيل الطازج غالبًا ما يكون الخيار المفضل للكثيرين، إلا أنه يمكن أيضًا تحويله إلى مسحوق "بودر" لإطالة مدة الصلاحية، حيث يوفر مسحوق الزنجبيل نكهة أكثر تركيزًا ومدة صلاحية أطول، مما يجعله مناسبًا للطهي والخبز، بينما يوفر الزنجبيل الطازج طعمًا أكثر اعتدالًا وغالبًا ما يُفضل إضافته للشاي والأطباق الطازجة، لذلك فإن الاختيار بينهما يعتمد لى الوصفة وكثافة النكهة المطلوبة.فيما يلى.. 4 فوائد لإضافة ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى نظامك الغذائي اليومى:يُعزز الهضميساعد الزنجبيل المجفف والمطحون أيضًا في الهضم مثل الزنجبيل الخام، ويساعد الجسم على معالجة الطعام بكفاءة أكبر، ويمكن للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مثل عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغثيان أو تخفيف الآلام بسرعة، ويوصى بتناوله به بشكل خاص بعد الوجبات الثقيلة، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الطبية، يمكن للزنجبيل أن يخفف من الغثيان بعد تناول العلاج.يعزز المناعةيمكن أن توفر ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الشاي أو الأطعمة الأخرى جرعة سخية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك، حيث يحتوي مركب جينجيرول، الذي يعطي الزنجبيل مذاقه ورائحته المميزة، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تقوي دفاعات الجسم، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في موسم الأنفلونزا في فصل الشتاء، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المناعة ودفاعات الجسم ضد العدوى.تخفيف الألمالزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد تناول مسحوق الزنجبيل في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو أمر مفيد لحالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات والألم المزمن، ويمكن أن يساعد تناوله بانتظام في تخفيف الألم، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي في عام 2009 أن مسحوق الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات.فقدان الوزنمسحوق الزنجبيل هو وسيلة مريحة لفقدان الوزن، وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، مما يساعد في فقدان الدهون، وذلك من خلال تعزيز التأثيرات الحرارية في جسمك، فإنه يعزز حرق الدهون ويساعد في الحد من الجوع، لذلك يمكن أن تساعد إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الصباح إلى الماء أو الشاي في تعزيز جهودك لانقاص الوزن، وهو ما أظهرته دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2015 والتي أظهرت أن مسحوق الزنجبيل ساعد في زيادة معدل حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي. (اليوم السابع)