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صحة

إحذروا أدوية علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم.. إليكم السبب

Lebanon 24
18-01-2025 | 01:00
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أشار الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه من شأن الأدوية المستخدمة في خفض مستوى ضغط الدم مساعدة القلب، ولكن هذا لا يحصل دائما.

 

ووفقا له، يمكن للأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض مستوى ضغط الدم بسرعة أن تقتل الشخص لأنها تخفض مستوى ضغط الدم بسرعة ليس في الشرايين فقط، بل وأيضا في الكلى والرئتين والدماغ والقلب، ما يؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والقصور الكلوي الحاد. لذلك، لا ينصح بخفض مستوى ضغط الدم بسرعة.

وينصح مياسنيكوف باستخدام هذه الأدوية في حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد فقط بحضور طبيب الإسعاف لأنه إذا حدث أي شيء، فسوف يتخذ بسرعة ما ينبغي من الإجراءات إذا تطلب الأمر لكي لا يعاني المريض من أي مضاعفات.(روسيا اليوم)

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