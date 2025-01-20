علاج جراحي جديد لضغط الدم





ووفق "مديكال إكسبريس"، إن بدا هذا غريباً، فإن الكلى تساعد في تنظيم ضغط الدم جزئياً من خلال إشارات من أعصاب معينة.

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أما العلاج الجديد فيعطل الأعصاب الكلوية المفرطة النشاط.



وقال غاريتي، 62 عاماً، من نيدهام بولاية ماساتشوستس: "كان ضغط دمي يرتفع وكنت أفقد أنفاسي وأشعر بالتعب، ولم يعد هذا يحدث بعد الآن".



وما زال غاريتي يتناول الدواء ولكن بجرعات أقل، وعاد ضغط دمه إلى طبيعته لأول مرة منذ سنوات. وعن ذلك يقول: "أنا سعيد للغاية".



ويشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً كبيراً للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل الكلى، بل حتى الخرف.



ولا يدرك كثيرون وجود المشكلة حتى يحدث ضرر. لذلك، يحث الأطباء على قياس ضغط الدم سنوياً للوقوف على الحالة.



خيار إزالة الأعصاب لم يكن هناك أي دواء يصفه الأطباء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم الخطير الذي يعاني منه مايكل غاريتي، حتى قاموا بإزالة بعض الأعصاب في كليتيه.ووفق "مديكال إكسبريس"، إن بدا هذا غريباً، فإن الكلى تساعد في تنظيم ضغط الدم جزئياً من خلال إشارات من أعصاب معينة.أما العلاج الجديد فيعطل الأعصاب الكلوية المفرطة النشاط.وقال غاريتي، 62 عاماً، من نيدهام بولاية ماساتشوستس: "كان ضغط دمي يرتفع وكنت أفقد أنفاسي وأشعر بالتعب، ولم يعد هذا يحدث بعد الآن".وما زال غاريتي يتناول الدواء ولكن بجرعات أقل، وعاد ضغط دمه إلى طبيعته لأول مرة منذ سنوات. وعن ذلك يقول: "أنا سعيد للغاية".ويشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً كبيراً للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل الكلى، بل حتى الخرف.ولا يدرك كثيرون وجود المشكلة حتى يحدث ضرر. لذلك، يحث الأطباء على قياس ضغط الدم سنوياً للوقوف على الحالة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على خيار "إزالة الأعصاب الكلوية" منذ حوالي عام، بناء على دراسات أظهرت فائدة متواضعة للمرضى الذين يظل ضغط دمهم مرتفعاً على الرغم من تناول العديد من الأدوية.

والآن، بعد أن اعتبرته جمعية القلب الأميركية واعداً، تقدم بعض المستشفيات الأميركية، ومنها مستشفى ماساتشوستس العام، هذا الخيار بحذر أثناء عملهم على تحديد المرشحين الجيدين.



الأدوية ونمط الحياة

من ناحية أخرى، الأدوية ليست الطريقة الوحيدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.



تغييرات نمط الحياة هي الخطوة الأولى، خاصة للأشخاص الأصحاء.



وتحث الإرشادات على فقدان الوزن، وممارسة الرياضة، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، والحد من الملح والكحول، واتخاذ خطوات للتعامل مع التوتر.



ويعتبر العلاج ضرورياً بمجرد وصول ارتفاع ضغط الدم إلى 140 على 90.