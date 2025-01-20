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صحة

"قاعدة ذهبية صحية".. اشرب الماء كل ساعتين!

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:56
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يعد الجفاف في الشتاء مشكلة صحية شائعة رغم انخفاض الحرارة، ولذلك نصحت أخصائية التغذية جونجان تانيجا باتباع "قاعدة الترطيب كل ساعتين"، حيث تشجع الأفراد على شرب كوب من الماء كل ساعتين.

وتعتمد الفكرة وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام هندية على أن النوم لمدة 8 ساعات يومياً يترك الشخص مستيقظاً لمدة 16 ساعة.
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وبالتالي، فإن شرب كوب ماء كل ساعتين يؤدي في النهاية إلى 8 أكواب من الماء، وهو المعدل الموصى به من قبل الأطباء وخبراء الصحة.

وقالت أخصائية التغذية سانشي تيواري لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن أفضل طريقة للتعرف على علامات الجفاف هي الاستماع إلى إشارات الجسم. 

وأضافت: "استمع إلى إشارات عطشك، فهي الطريقة الطبيعية التي يتواصل بها جسمك لإبلاغك باحتياجاته من الترطيب". 

وعلى الرغم من أن الجفاف يعد خطيراً، فإن الإفراط في الترطيب يمكن أن يشكل أيضاً مشكلة صحية، مثل التسمم المائي. 

وشرحت تيواري أن الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى استنفاد الأملاح المعدنية من الجسم ويؤثر على معدل ضربات القلب. 

وأكدت أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الجميع يحتاجون إلى شرب 8 أكواب من الماء، يومياً مشيرة إلى أن "كل جسم يختلف عن الآخر، وكمية الماء المطلوبة تختلف من شخص لآخر، ويجب أن تشرب عندما تشعر بالعطش، حيث إن جسمك يعطي إشارات طبيعية لحاجته للماء".

وأضافت تيوراي : "إشارات العطش هي المؤشر الأكثر موثوقية على احتياجات الجسم من الترطيب. إذا لم تحصل على كمية كافية من الماء، قد يواجه جسمك صعوبة في عمل الكليتين بشكل صحيح، مما يتسبب في تحول لون البول إلى الأصفر أو الداكن، وهو ما يعد علامة على الجفاف".
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