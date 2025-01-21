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صحة

أسباب غير متوقعة لآلام فروة الرأس... اكتشفها!

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:44
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أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية يفغينيا سامويلوفا أن الشعور المتكرر بالألم في فروة الرأس قد يكون مرتبطًا بحالات نفسية معينة.

وفي التفاصيل، قالت الطبيبة:"الشعور بألم في فروة الرأس قد لا يكون مرتبطا بأسباب فسيولوجية أحيانا. الشعور بألم في جذور الشعر قد يكون سببه الاكتئاب أو التوتر والقلق، ويطلق على هذه الحالة "التريكودينيا"، الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يشعرون بأن جذور الشعر تؤلمهم كما لو أنهم قاموا بتمشيط الشعر بعكس اتجاه نموه، كما قد يشعرون بوخز في جلد الرأس".
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أضافت :"أعراض التريكودينيا قد تظهر على فروة الرأس بكاملها، وقد تظهر في مناطق محددة، مثل المنطقة الجدارية من جلد الرأس. تبدأ هذه الأعراض فجأة أحيانا أو عند تمشيط الشعر أو ارتداء القبعات".

وأشارت إلى أن الدراسات الطبية أظهرت أن 76% من الأشخاص الذين يعانون من التريكودينيا كانت لديهم اضطرابات نفسية، مثل القلق، الاكتئاب والوسواس القهري.

وتوجد بعض النظريات الطبية التي تشير إلى أن الشعور بالخدر في فروة الرأس قد يكون مرتبطا بالأعصاب التي تغذي بصيلات الشعر، وقد يكون ناجما عن اعتلال عصبي سببه مشكلات في العمود الفقري أو توتر مزمن في عضلات الكتفين والرقبة، وأن بعض التمارين الرياضية قد تساعد في علاج هذه المشكلات. (روسيا اليوم) 
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