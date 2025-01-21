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صحة

ثورة في علم الشيخوخة.. جزيء جديد يعيد "الشباب" للخلايا

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:33
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ساهم حقن الفئران المسنة بجزيء miR-302b من الحمض النووي الريبي الصغير (microRNA) في تقليل علامات الشيخوخة وتأخيرها.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة "Cell Metabolism" أن العلاج يمكن أن يُحارب الشيخوخة الخلوية، وهي العملية التي تفقد فيها الخلايا قدرتها على الانقسام.
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ومع التقدم في العمر تتوقف الخلايا عن الانقسام وتفرز مواد تسبب الالتهاب، الأمر الذي يقلل من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، والمقصود بالأمر هو السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودرس الباحثون من جامعة "كاليفورنيا" في سان دييغو الحمض النووي الريبي الصغير (microRNA)، وهي جزيئات صغيرة تنظم عمل الجينات. ويلعب جزيء miR-302b دورا كبيرا في المناعة وقمع الخلايا السرطانية. وأظهرت التجارب على خلايا الإنسان أن الحويصلات الخارجية (exosomes) المأخوذة من الخلايا الجذعية قادرة على "إحياء" الخلايا المسنة.

ومن أجل إثبات ذلك تعامل الباحثون مع فئران مسنة ( بعمر يعادل 60–70 سنة عند البشر). تم حقنها بحويصلات خارجية تحتوي على miR-302b أو بدونها، بينما تلقت مجموعة أخرى من الفئران محلولا ملحيا.

وتمتعت الفئران التي تلقت miR-302b بالخواص التالية:

أوًلاُ، عاشت أطول بـ 4.5 أشهر (ما يعادل 10–15 سنة للإنسان).

ثانياً، استعادت فراءها، وحافظت على وزنها، وحافظت على التوازن لفترة أطول، وأظهرت قوة عضلية أكبر.

ثالثاً، اجتازت متاهة مائية بسرعة أكبر، مما يدل على تحسن القدرات الإدراكية.

رابعاً، كان لديها مستويات أقل من البروتينات الالتهابية في الجسم بمقدار النصف، وهي بروتينات تتراكم مع التقدم في العمر.

خامساً، وتجاوزت النتائج توقعات العلماء، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحقق. من غير المعروف ما إذا كان miR-302b سيسبب آثارا جانبية لدى البشر، مثل نمو الأورام. والفئران التي لديها عمر قصير قد لا يكون هناك وقت كاف لتطور السرطان، بينما قد يستغرق ذلك وقتا أطول لدى البشر.
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