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صحة

تغييرات إيجابية.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول عصير البلسان يوميًا

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:44
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أظهرت دراسة سريرية حديثة أن تناول نوع معين من العصائر يوميًا قد يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وإدارة الوزن عن طريق تعديل بكتيريا الأمعاء.

كشفت الدراسة أن تناول عصير البلسان يوميًا لمدة أسبوع واحد يمكن أن يُحدث تغييرات إيجابية في تكوين الميكروبات المعوية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز وأكسدة الدهون.

البلسان هو توت أرجواني داكن ينمو على أشجار البلسان المنتشرة في أوروبا، وقد استخدم منذ زمن طويل في الطب الشعبي لتعزيز جهاز المناعة. ومع ذلك، لم تكن فوائده الصحية الأخرى مفهومة تمامًا حتى الآن، كما يوضح الباحثون من جامعة ولاية واشنطن في الولايات المتحدة.

شملت الدراسة 18 بالغًا يعانون من زيادة الوزن، حيث تناول المشاركون إما عصير البلسان أو دواء وهمي مشابه في المذاق واللون.

وكشفت النتائج عن أن المشاركين الذين شربوا عصير البلسان شهدوا زيادة ملحوظة في مستويات البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مثل الفيرميكوتس والبكتيريا الشعاعية، في حين تم تقليل مستويات البكتيريا الضارة مثل البكتيريا العصوية.
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كما تبين أن عصير البلسان يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي، فقد أظهرت الدراسة انخفاضا بنسبة 24% في مستويات الغلوكوز في الدم، ما يشير إلى أن العصير يساعد في تحسين قدرة الجسم على معالجة السكريات بعد تناول الكربوهيدرات. وبالإضافة إلى ذلك، شهد المشاركون انخفاضا بنسبة 9% في مستويات الأنسولين.

كما لوحظت زيادة في أكسدة الدهون، أو تحلل الأحماض الدهنية، بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات أو أثناء التمرين لدى أولئك الذين تناولوا العصير. ويرجع ذلك إلى التركيز العالي من الأنثوسيانين في عصير البلسان، وهي مركبات نشطة بيولوجيا تتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للسكري ومضادة للميكروبات.

ويأمل الباحثون في توسيع نطاق الدراسة من خلال إجراء تجارب أكبر وأطول مدة، مع دراسة تأثير العصير على مختلف الفئات العمرية والجنسين. (روسيا اليوم) 
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