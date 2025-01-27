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صحة

الانتفاخات تحت العين قد يكون مؤشرا لوجود مشكلات صحية خطيرة!

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:44
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ذكر الطبيب الروسي فيكتور ليشين أن ظهور الانتفاخات تحت العين قد يكون مؤشرا لوجود مشكلات صحية خطيرة.
 
وفي مقابلة مع قناة "موسكو-24" قال الطبيب:"بعض الناس تكون لديهم انتفاخات تحت العين منذ الولادة، وهذا الأمر يعتبر سمة تشريحية في الوجه، لكن البعض تظهر لديهم انتفاخات مفاجأة تحت العين، وفي هذه الحالة يجب على الشخص أن يراجع الطبيب لمعرفة السبب".
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وأضاف:"عند الإصابة بأمراض الكلى تضعف عمليات طرح السوائل من الجسم، أي أن السوائل لا تخرج من جسمنا، بل يعاد توزيعها داخله، وفي هذه الحالة تظهر انتفاخات تحت العين وفي العديد من أجزاء الجسم الأخرى.. قد تظهر الانتفاخات تحت العين بسبب مشكلات في عمل القلب وضعف وظيفة ضخ الدم في الجسم، وفي هذه الحالة لا تخرج السوائل من الأنسجة بالشكل المطلوب وتسبب انتفاخات في بعض مناطق الجسم".
 
ومن جهتها أشارت الطبيبة الروسية ألكسندرا فيلييفا إلى أن أحد الأسباب الأكثر شيوعا للانتفاخ تحت العين هو احتباس الماء في الأنسجة، وقد يحدث هذا الأمر عند الإفراط بتناول الملح أو شرب الكحول أو شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم.

ويحذّر خبراء الصحة من أن ظهور الانتفاخات تحت العين بشكل مفاجئ أحيانا قد يكون دليلا على أمراض الغدة الدرقية أو أمراض التهابية في العين أو عرضا لحالة تحسسية، لذا يجب عدم إهمال هذه الأعراض ومراجعة الطبيب في حال ظهورها.
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