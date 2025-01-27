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صحة

لماذا تتغير حساسيتك للطعام فجأة‎؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:01
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تُعرف حساسية الطعام أو تغير البصمة الغذائية بعدم تحمل بعض الأطعمة أو مكوناتها، مما يؤدي إلى صعوبة في هضمها بشكل صحيح. وتحدث الأعراض مثل الانتفاخ، آلام البطن، الإسهال، الطفح الجلدي، والصداع بعد ساعات من تناول الطعام غير المتحمل. ويمكن أن تكون هذه الحساسية بسبب نقص إنزيمات معينة.
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وتشير أخصائية التغذية رؤى جاد الله لـ إرم نيوز إلى أن حساسية الطعام هي رد فعل مناعي يختلف من شخص لآخر، ويمكن أن تظهر في أي مرحلة عمرية. وتوصي بتجنب الأطعمة المسببة للمشاكل لتفادي الأعراض المزعجة، مثل التورم والقيء وآلام البطن.

توجد فحوص مخبرية للكشف عن الأطعمة التي تسبب الحساسية، حيث يتم قياس مستويات الأجسام المضادة المناعية بعد التعرض للطعام المعين. وبعض الأنواع الشائعة من عدم تحمل الطعام تشمل اللاكتوز، الهيستامين، والغلوبيتين، الذي يوجد في القمح والشعير.
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