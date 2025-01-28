5 وسائل بسيطة تعزز القيمة الغذائية للوجبات.. تعّرف إليها

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في ظل النصائح الغذائية المتعددة التي يتم تداولها على الإنترنت، والتي يركز العديد منها على فقدان الوزن، قد يكون من السهل تجاهل أهمية تناول غذاء متوازن ومغذٍ.ولمساعدة الأشخاص على تعزيز جودة وجباتهم الغذائية، شاركت اختصاصية التغذية ميجي ميشالسكيك نصائحها على "إنستغرام"، مركزةً على طرق بسيطة لتحسين خيارات الوجبات دون الضغط المرتبط بالأنظمة الغذائية المقيدة.وأشارت ميشالسكيك إلى أهمية تبني عقلية تركز على إضافة عناصر غذائية مفيدة إلى النظام الغذائي بدلًا من التركيز على ما يجب تجنبه.وركزت خبيرة التغذية على 3 مغذيات رئيسية: البروتين والألياف والدهون الصحية، وجميعها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، وتعزز صحة الأمعاء، وتساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع.واستعرض تقرير نشره موقع "بست لايف أونلاين" أفضل 5 توصيات لاختصاصية التغذية ميشالسكيك لزيادة القيمة الغذائية للوجبات، وذلك على النحو الآتي:توصي ميشالسكيك بإضافة بذور القنب، أو بذور الكتان أو بذور الشيا إلى العصائر، والشوفان والمخبوزات أو استخدامها كإضافات على الخبز المحمص مع زبدة الفول السوداني.هذه البذور مليئة بالبروتين والدهون الصحية والألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والزنك.كما أن بذور الشيا خصوصًا معروفة بفوائدها في دعم الهضم، وتحسين وظائف الدماغ، وتعزيز صحة العظام.مع أن موضة إضافة البيض المقلي إلى الأطباق قد بلغت ذروتها في العقد الماضي، فإن ميشالسكيك تؤكد أن البيض لا يزال إضافة قيّمة لأي وجبة، فهو يوفر بروتينًا متاحًا حيويًا، كما أنه غني بالفيتامينات A، E، K، و B، بالإضافة إلى فيتامين D الذي يعد مهمًا، خصوصًا في فصل الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا.مع أنها ليست من المكونات الشائعة في خزانة المطبخ، إلا أن الميكروجرين، وهي نباتات صغيرة تُحصد في مرحلة مبكرة من نموها عندما تبدأ الأوراق الحقيقية في الظهور، إضافة غنية بالعناصر الغذائية للوجبات.وتنصح ميشالسكيك بالبحث عن هذه الأوراق الصغيرة المركزة، خاصة ميكروغرين البروكلي الذي يحتوي على السلفورافين، وهو مركب مضاد للالتهابات وله خصائص محتملة لمكافحة السرطان.ويمكن إضافة الميكروغرين إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، بدءًا من السلطات والسندويشات إلى الحساء وأطباق الحبوب.يُعرف مرق العظام بكونه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، لكنه أيضًا مصدر غني بالكولاجين، وهو بروتين أساسي للبشرة والعظام والعضلات والأوتار والأربطة.ومع تقدم العمر، ينخفض إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين، ما قد يؤدي إلى جفاف البشرة والشعر، والتوتر التأكسدي، وهشاشة العظام، لذا، توصي ميشالسكيك باستخدام مرق العظام في الحساء، وطهي الحبوب، أو تناوله كمشروب دافئ.وتشجع ميشالسكيك على إضافة الخضراوات الورقية الداكنة مثل الكالي أو السبانخ إلى الوجبات، إذ تحتوي هذه الخضراوات على الألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب والعظام والدماغ.ومن خلال إضافة هذه المكونات الخمسة البسيطة إلى النظام الغذائي، يمكن تعزيز القيمة الغذائية للوجبات والاستمتاع بفوائد طويلة الأمد من تناول طعام متوازن يركز على الصحة.