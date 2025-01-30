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صحة

إليكم فوائد "مكملات الحمل" في تقليل مضاعفات الولادة

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:08
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كشفت دراسة جديدة أن تناول مكملات الحمل الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، ما يعزز صحة الأطفال ويقلل من المضاعفات المحتملة.
 
منذ سبعينيات القرن الماضي، نُصحت النساء الحوامل بتناول حمض الفوليك لضمان ولادة صحية لأطفالهن. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) اليوم باتباع نظام غذائي متوازن للحصول على معظم الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب تناول حمض الفوليك وفيتامين (د).
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ومع ذلك، توضح الدراسة الجديدة أن المكملات الإضافية قد تكون ضرورية للنساء اللاتي لا يحصلن على تغذية كافية من نظامهن الغذائي.

وأوضح فريق البحث أن انخفاض الوزن عند الولادة يعد من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال حديثي الولادة، كما أنه مؤشر قوي على احتمالية مواجهة الطفل لمشكلات صحية وتغذوية طويلة الأمد.
 
وقال المعد الرئيسي للدراسة، دونغكينج وانغ، من كلية جورج ماسون للصحة العامة في فرجينيا: "هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تدرس تأثير مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة، إلى جانب المكملات الغذائية القائمة على الدهون، على صحة الأطفال حديثي الولادة المعرضين للخطر. إن التأثيرات الوقائية لمكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للوفاة، تدعم بقوة التحول من مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة كمعيار للرعاية الصحية أثناء الحمل". (روسيا اليوم) 
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