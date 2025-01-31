نصائح طبيعية لدعم النمو فى فترة المراهقة

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يرتبط الطول إلى حد كبير بالعامل الوراثى، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الطول وخاصة خلال فترة المراهقة، حتى بعد إغلاق صفائح النمو، يمكن أن يؤدي الوضع الجيد والتمدد ونمط الحياة الصحي إلى تحسين مظهر الطول دون الحالة إلى تناول المكملات الغذائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتك ونموك وزيادة طولك أيضًا:لا تهمل وضعيتكيمكن أن يؤدى وضع الجسم السيئ إلى جعلك تبدو أقصر مما أنت عليه في الواقع، ويمكن أن يؤدى الوقوف والجلوس بشكل صحيح إلى إضافة بضع بوصات إلى طولك:فيما يلى.. بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحسين وضعيتك:حافظ على ظهرك مستقيمًا وكتفيك مسترخيتان.تجنب الانحناء أثناء الجلوس.استخدم كرسيًا ومكتبًا مريحًا.تقوية عضلات الجذع والظهر لدعم وضعية الجسم.كما أن ممارسة تمارين اليوغا والتمدد بانتظام يمكن أن تعمل أيضًا على تحسين محاذاة العمود الفقري ومرونته، مما يجعلك تبدو أطول.تمارين هتساعدك في زيادة الطوليساعد النشاط البدني المنتظم على تحفيز هرمونات النمو وتقوية العظام والعضلات، كما يمكن أن تساعد بعض التمارين والتمددات في تحسين وضعية الجسم وتحسين نمو الطول:السباحة.. تشجع على تمدد الجسم بالكامل كما تحسن المرونة، وتعتبر السباحة على الصدر والسباحة الحرة فعّالة بشكل خاص.حبل القفز.. يساعد على تحسين الوضعية ويقوى عضلات الساق.تمرين التدحرج في رياضة البيلاتس.. يعمل على شد الظهر وتطويل العمود الفقري.تمديد العمود الفقري للأمام.. يشجع على إطالة العمود الفقري ومرونته.ركوب الدراجات.. يقوي عضلات الساق ويعزز نمو الجزء السفلي من الجسم.الركض والجري السريع.. يحفز إنتاج هرمون النمو ويحسن كثافة العظام.إن ممارسة هذه التمارين بشكل منتظم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في وضعية الجسم، والمرونة، ومحاذاة العمود الفقري.تقوية العظام والبنية الهيكلية من خلال تدريبات المقاومةالعظام القوية ضرورية لجسم أطول وأكثر صحة، وفي حين أن رفع الأوزان الثقيلة لا يزيد الطول بشكل مباشر، فإن تدريبات المقاومة تقوي العظام وتحسن الوضعية، مما يجعلك تبدو أطول، كما تعمل تمرين القرفصاء والرفع اوالضغط والضغط على الساق والاندفاع وتمارين تحمل الوزن مثل المشي والركض وممارسة الرياضة على تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر فقدان الطول في وقت لاحق من الحياة.عوامل أخرى تساعد على زيادة الطولبصرف النظر عن ممارسة الرياضة واليوجا، هناك عوامل أخرى مثل التغذية السليمة تساعد الجسم على النمو بشكل سليم، ويساعد تضمين البروتين في النظام الغذائي على بناء الأنسجة، وتقوية العظام، ويساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم، والزنك ضروري للنمو عند الأطفال والمغنيسيوم لصحة العظام. (اليوم السابع)