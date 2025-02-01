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صحة

يسبّب التسمم... تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة خطر على الصحة!

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:03
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تلعب الثلاجة دورًا أساسيًا في حفظ الأطعمة الطازجة لفترة أطول، لكن الاختصاصية في التغذية السريرية "جانفي سانغفي"، وهي أيضًا صانعة محتوى، حذّرت من تخزين 6 أنواع من الأطعمة في الثلاجة، مشيرةً إلى أن ذلك قد يحمل مخاطر صحية أو يؤثر على جودة هذه المنتجات.
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وفي مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، أوضحت "سانغفي" أن وضع البطاطس في الثلاجة ليس أمرًا مستحبًا؛ لأن التبريد يُحوّل النشويات فيها إلى سكريات، ما يُكسبها طعمًا أكثر حلاوة وقوامًا رمليًا. 

وأضافت: "عند طهي هذه البطاطس المُعدّلة في درجات حرارة عالية، قد تنتج مادة الأكريلاميد، وهي مركّب قد يكون ضارًا".

كما حذّرت من تخزين البصل في الثلاجة؛ لأن الرطوبة الزائدة تُحفّز نمو العفن وتُكسِب البصل ملمسًا طريًا وغير مرغوب فيه.

أما الثوم، الذي يُعدّ ثالث المنتجات في القائمة، فقد ذكرت أنه قد ينبت ويخسر جزءًا من نكهته عند وضعه في الثلاجة. الأمر نفسه ينطبق على الزنجبيل، إذ بيّنت "سانغفي" أن التبريد يُفقد الزنجبيل نضارته ونكهته، ويجعله ليفيًا وجافًا، ما يقلّل من قيمته في الطهي.

وتشمل القائمة أيضًا الموز، حيث أوضحت الاختصاصية أن البرودة تُعيق عملية نضوجه الطبيعية.

وأخيرًا، حذّرت من تخزين الأرز المطبوخ مباشرةً في الثلاجة دون تركه ليبرد جيدًا؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نمو بكتيريا ضارّة للجسم.

وتشدد "سانغفي" على ضرورة معرفة طرق التخزين الصحيحة لكل نوع من الأطعمة للحفاظ على سلامتها وجودتها.
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