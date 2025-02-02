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صحة

لمُحبي البطاطا المقلية.. دراسة مهمة لكم

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:00
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توصلت دراسة أميركية جديدة إلى عدم وجود علاقة بين تناول البطاطا وخطر الإصابة بأمراض القلب، سواء بالنسبة لاحتشاء عضلته، أو الجلطة الدماغية، أو الأوعية الدموية.
 
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وأظهرت نتائج دراسة أجراها علماء مركز بريغهام للصحة النسائية في مدينة بوسطن الأميركية، ونشرتها مجلة المغذيات Nutrients، أن التحاليل لم تثبت وجود ارتباط بين تناول البطاطا المشوية أو المسلوقة أو المقلية وبين خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الديمغرافية والغذائية والسلوكية.

وفي المقابل، أوضح العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من وجبة بطاطس مقلية في الأسبوع يزداد خطر إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم بنسبة 10% مقارنة بالذين لا يتناولونها، وأن هذا التأثير يرتبط بزيادة نسبة الدهون والملح في البطاطا المقلية وليس بخصائصها.

وأرجع الباحثون تأثر مرضى ارتفاع ضغط الدم ممن يتناولون البطاطا المقلية إلى محتواها العالي من السعرات الحرارية والملح الزائد.

واعتمدت الدارسة على تحليل بيانات الحالة الصحية لنحو 67 ألفا و146 مريضا، أعمارهم تراوح بين سنة واحدة إلى 72عاما، لمعرفة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكان متوسط عدد مرات تناولهم للبطاطس يتفاوت بين مرة إلى 9 مرات أسبوعياً. (الجزيرة نت)
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