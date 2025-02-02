Advertisement

صحة

هل من علاقة بين مسكنات الألم والذكاء؟.. دراسة تكشف

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1314686-638740957603601734.jpg
Doc-P-1314686-638740957603601734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت دراسة إلى أن مسكنات الألم الشائعة التي يستخدمها الملايين من الناس قد تعزز الذاكرة والذكاء.


وبحسب ما نشرت صحفية ديلي ميل البريطانية فقد توصل باحثون من كلية لندن الجامعية إلى أن عقار الإيبوبروفين، وهو مضاد للالتهابات يستخدم لتخفيف الصداع وآلام الأسنان وآلام الظهر وأعراض البرد، قد يسرع أيضا من أوقات رد الفعل.
Advertisement
 
 
ويقترحون أن الفوائد الصحية كبيرة جدا لدرجة أن هذه الحبوب مفيدة للدماغ ويمكن أن تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
كما وجدوا أن الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهابات وهشاشة العظام وأمراض القلب والربو والحساسية وارتفاع ضغط الدم قد يكون لها أكبر التأثيرات الإيجابية.
 
 
لكن في نفس السياق وجد الباحثون أن تناول الباراسيتامول، وهو مسكن شائع آخر، له تأثير معاكس وقد يؤدي في الواقع إلى تدهور الذاكرة.

وقال عالم الأعصاب مارتن روسور، المؤلف الرئيسي للدراسة: "قد يكون للآثار الجانبية المعرفية للأدوية المستخدمة بشكل شائع تأثير كبير. يتم استخدام الأدوية على نطاق واسع والعديد منها له آثار معرفية ضارة. يجب النظر في التقييم الروتيني للإدراك في التجارب".

ومن بين مسكنات الألم الأخرى التي كان لها تأثير إيجابي الأسبرين والكودايين والديكلوفيناك، المعروف أيضا باسم فولتارين.

كما أظهرت الدراسات أن تناول الدهون الثلاثية أوميجا 3، التي تستخدم لعلاج أمراض القلب، والجلوكوزامين لعلاج هشاشة العظام، والأتورفاستاتين لخفض الكوليسترول، والأوميبرازول لعلاج حرقة المعدة، ودواء لانسوبرازول لعلاج عسر الهضم، وأولئك الذين يتناولون الفيتامينات المتعددة، قد استفادوا أيضا. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:24 | 2025-02-02
08:00 | 2025-02-02
05:00 | 2025-02-02
02:00 | 2025-02-02
23:00 | 2025-02-01
16:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24