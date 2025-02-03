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صحة

كادت تودي بحياة العديد من الفنانين والمشاهير.. احذروا هذه الحقنة التجميلية!

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، عن الشروط الواجب اتباعها عند استخدام حقن التخسيس، محذرًا من أن استخدامها بشكل عشوائي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وفي تصريحات هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أشار رجائي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع سوق الأدوية في البلاد بشكل دقيق، وتمنح التراخيص اللازمة لاستخدام بعض أنواع حقن التخسيس بشرط أن تتم تحت إشراف طبي.

وأوضح أن هذه الحقن تُستخدم في حالات السمنة المفرطة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية، وذلك بعد استنفاد جميع الخيارات العلاجية الأخرى.

كما حذر الدكتور رجائي من خطر استخدام حقن التخسيس غير المرخصة أو التي يتم الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، حيث تحتوي هذه الحقن على مواد ضارة تؤثر بشكل بالغ على الصحة العامة للإنسان.
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وأضاف إلى تحذيراته السابقة، تحذيرا آخر بشأن استخدام هذه الحقن بدون استشارة الطبيب، مؤكدًا أن لكل مريض حالة صحية خاصة تتطلب تقييما دقيقا قبل بداية أي رحلة علاجية.

من الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الفنانيين المصريين شاركوا تجاربهم السيئة مع حقن التخسيس وآخرهم الفنان إدوار، وقام الفنان المصري إدوارد بنقل نصيحة الطبيب بأن استخدام حقن التخسيس يجب أن يكون لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر مع متابعة مستمرة مع أطباء متخصصين، بينهم طبيب تغذية، وطبيب جهاز هضمي، وأحيانا طبيب قلب بسبب تأثيرها على ضربات القلب.

واختتم إدوارد منشوره السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" بتمنياته بالشفاء للجميع، مشددا على أهمية المتابعة الطبية عند استخدام أي علاج.

ولم يكن الفنان إدوارد هو الوحيد الذي خرج وتحدث عن تفاصيل أزمته الصحية ومعاناته من شلل في المعدة نتيجة حقن التخسيس، ففي لقاء تلفزيوني قبل أسابيع تحدث الفنان خالد الصاوي عن تعرضه لأزمة صحية، وأنه كاد يتعرض للموت نتيجة تناول حقن التخسيس.

كما كشفت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتي دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات وإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

كذلك فاجأت الفنانة منى فاروق متابعيها على "إنستغرام" بتعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، وكشفت عن إصابتها بشلل في المعدة نتيجة حقن فقدان الوزن. (العربية) 
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