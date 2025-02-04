منها العنب.. 5 أطعمة يجب تناولها عند الشعور بالمرض

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عندما يبدأ الشخص في الشعور بأعراض المرض، مثل التهاب الحلق أو الصداع أو الضعف العام، يصبح من الضروري تزويد الجسم بالتغذية المناسبة لتعزيز المناعة وتسريع عملية الشفاء.وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي خمسة أطعمة يُنصح بتناولها عند الشعور بالتعب:يُعد حساء الخضار الساخن مع التوابل، مثل: الفلفل الأسود والزنجبيل والكمون خيارًا مثاليًّا لتعزيز المناعة وتخفيف الأعراض.ويعمل الفلفل الأسود على تقليل الاحتقان، بينما يساعد الزنجبيل في مكافحة الالتهابات وتهدئة الحلق، بينما يدعم الكمون عملية الهضم.كما أن إضافة الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الجزر، والطماطم، والسبانخ، تعزز محتوى الفيتامينات ومضادات الأكسدة؛ ما يسهم في تقوية جهاز المناعة.يُعرف الرمان بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد على تعزيز المناعة.ووفقًا لدراسات طبية، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تحمي الخلايا من التلف وتسرّع من عملية التعافي.ويساعد الرمان في الحفاظ على الترطيب؛ ما يجعله خيارًا مثاليًّا خاصة عند المعاناة من التهاب الحلق.يُعد مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن؛ ما يساعد الجسم على مكافحة العدوى، ويحتوي على نسبة عالية من الماء؛ ما يحافظ على ترطيب الحلق ويمنع الجفاف.إضافة إلى ذلك، توفر السكريات الطبيعية في العنب طاقة فورية؛ ما يجعله مفيدًا عند الشعور بالإرهاق أو الضعف.يُعتبر شاي الأعشاب أحد أفضل المشروبات التي يمكن تناولها عند الشعور بالمرض. إذ يساعد شاي الزنجبيل في تخفيف الغثيان والاحتقان، بينما يعمل شاي الكركم على تقليل الالتهابات وآلام الجسم.يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة. كما أنه مصدر جيد للبروتين والكالسيوم؛ ما يساعد على تقوية الجسم أثناء فترة المرض.