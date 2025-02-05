Advertisement

صحة

أفضل مشروب لآلام المعدة

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1316254-638743766884629414.jpg
Doc-P-1316254-638743766884629414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
المشروبات تلعب دورا حاسما في التخلص من الكثير من الأعراض المرضية المزعجة العابرة، ولعل من أهمها الشعور بالانتفاخ المعوى بعد تناول الطعام أو الشعور بالتقلصات الشديدة وكثرة تكون الغازات.
وفقا لتقرير نشر في موقع patriciabannan فإن الانتفاخ الطفيف بين الحين والآخر، قد يسبب القلق والتوتر خاصة هذا الانتفاخ المؤلم الذي يأتي بعد تناول الطعام مباشرة، يمكن أن  يصبح النظام الغذائي والحياتي سببا في علاجها والتخلص منها.
Advertisement

تابع التقرير موضحا أن هناك مجموعة من المشروبات وأنواع الشاي المختلفة التي تحد من شعور الإنسان بالانتفاخ، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الشعور بالإنتفاخ:

الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط.
المشروبات الغازية بأنواعها.
منتجات الألبان بأنواعها.
الأطعمة المقلية بأنواعها.
الأطعمة المالحة.
مشروبات صحيه للتخلص من الانتفاخ.. ومواعيد تناولها
 
يفضل أن يتناول الشخص كوب من الأعشاب الدافئة بعد العشاء،  وقبل النوم أيضا، يمكن شرب المشروب العشبية أيضا بين وجبتين، خلال منتصف النهار.

من أفضل أنواع المشروبات التي يمكن تناولها لتخفيف الالتهابات والانتفاخ والتقلصات، شاي البابونج،  مشروب الزنجبيل الدافئ،  الشاي الأخضر، مشروب النعناع، و شاي النعناع، مشروب التوت الدافئ.

يفضل أن يتم تناول تلك المشروبات دافئة لتعزيز حركية الأمعاء والتخلص من الغازات، وتحسين عمليه الهضم،  والتخلص من العسر الهضمي الذي قد يكون سببا في هذه التقلصات وآلام البطن، مع الراحة والاهتمام بنظام غذائي جيد يتم إدراج  الخضروات والفاكهه والأطعمة التي لا تسبب الغازات والانتفاخات فيه، وذلك للشفاء السريع.

اذا كان الانتفاخ او التقلصات التي اصابتك ليست مفاجئه ولكنها متواجده باستمرار فعليك زياره الطبيب المختص الذي يوضح سبب هذا الانتفاخ المزمن. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2025-02-05
09:55 | 2025-02-05
07:36 | 2025-02-05
04:23 | 2025-02-05
02:31 | 2025-02-05
23:38 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24