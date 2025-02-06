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صحة

وسط انتشار إنفلونزا الطيور.. هل تناول البيض آمن؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 09:24
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تواصل إنفلونزا الطيور انتشارها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابة ملايين الدجاج ونقص في إمدادات البيض وارتفاع أسعاره.

وأعلنت شركة Rose Acre Farms، ثاني أكبر منتج للبيض في البلاد، الأسبوع الماضي، عن اكتشاف الفيروس في منشآتها للمرة الثانية، مؤكدة اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الأمن البيولوجي.
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ورغم أن خطر انتقال فيروس H5N1 عبر تناول البيض ضئيل للغاية، دعا الدكتور دارين ديتويلر، خبير سلامة الغذاء، إلى توخي الحذر. ونصح المستهلكين باتباع الإجراءات التالية:

- طهي البيض جيدا قبل تناوله.

- شراؤه من مصادر موثوقة تلتزم بمعايير السلامة.

- غسل اليدين والأسطح بعد التعامل مع البيض النيئ.

- حفظ البيض في الثلاجة لضمان جودته وسلامته.

وأشار ديتويلر إلى ضرورة تجنب الأطباق التي تحتوي على البيض النيئ أو غير المطهو جيدا، والاعتماد على البيض المسلوق أو المخفوق والعجة المطهوة بالكامل لضمان قتل أي فيروسات محتملة.

وأوضح الخبراء أن اللوائح الصحية تلزم المنتجين بغسل البيض وتنظيفه، ما يقلل من احتمالية وصول البيض المصاب إلى المستهلكين، كما أن الفيروس يجعل الدجاج مريضا بسرعة، ما يسهل على المنتجين اكتشافه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومنذ اكتشاف سلالة H5N1 في الولايات المتحدة عام 2022، أصيب 67 شخصا، وتوفي شخص واحد. وحتى 4 فبراير 2025، تأثرت 153 مليون دجاجة بالفيروس، مع الإبلاغ عن إصابة 113 قطيعا خلال الثلاثين يوما الماضية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 19 مليون طائر.

كما تم رصد الفيروس في 957 قطيعا من الأبقار الحلوب، بالإضافة إلى تأكيد وجوده في بعض الحيوانات البرية مثل القطط والراكون والظربان والكلاب البرية والدببة والدلافين والماشية.

حتى الآن، لم تُسجل أي حالات انتقال للفيروس بين البشر، لكن العلماء يحذرون من أن استمراره في الانتقال من الحيوانات إلى المزارعين قد يؤدي إلى تحوره، ما يزيد من خطر تحوله إلى جائحة بشرية، كما حدث مع فيروس "كوفيد-19".

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن خطر انتقال الفيروس بين البشر لا يزال منخفضا، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم تطوره إلى تهديد عالمي.
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