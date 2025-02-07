تقرير يتحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات المرض بين تلاميذ المدارس في ألمانيا

كشف تقرير صادر عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض عن ارتفاع غير معتاد في معدلات الأمراض بين تلاميذ المدارس في ألمانيا.

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وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، أن واحدا من كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما يعاني من أمراض حادة في الجهاز التنفسي.وأشار التقرير، إلى أن حوالي 17180 طفلا من بين كل 100 ألف طفل في هذه الفئة العمرية قد أصيبوا بأمراض تنفسية حادة خلال الفترة من 27 كانون الثاني حتى 2 شباط الجاري، وللمقارنة، كان المعدل خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 13810 طفلا من بين كل 100 ألف طفل (واحد من كل سبعة أطفال).وأوضح المعهد أن عدد الحالات المرضية الشديدة بين أطفال المدارس ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث زادت الإصابات بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من موجات الإنفلونزا في المواسم السابقة.كما تم تشخيص 70% من الأطفال الذين دخلوا المستشفيات بالإصابة بالإنفلونزا.وبحسب التقرير، ارتفع أيضا عدد الأطفال الذين اضطروا لزيارة الطبيب بسبب الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا أو أي مرض تنفسي حاد آخر. ففي الأسبوع الماضي، سجلت حوالي 5150 زيارة لطبيب بين كل 100 ألف طفل في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عاما، مقارنة بحوالي 4050 زيارة في الأسبوع السابق، و3610 زيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما لاحظت المدارس ارتفاعا ملحوظا في معدلات الغياب بسبب المرض، وقال شتيفان دول، مدير مدرسة ثانوية في نويزيس بالقرب من مدينة أوغسبورغ ورئيس الاتحاد الألماني للمعلمين: "في المتوسط، يتغيب في كل فصل مدرسي ما بين طالبين إلى ثلاثة طلاب بسبب المرض".وأضاف أن العديد من المدارس في جميع أنحاء ألمانيا ترصد زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا. (روسيا اليوم)