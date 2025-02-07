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صحة

تسبب مرضًا خطيرًا.. هكذا تؤثر "المشروبات الساخنة" على صحتكم

Lebanon 24
07-02-2025 | 16:00
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بينما يُعتبر الشاي و مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة، تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك هذه المشروبات بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، بسبب تأثيراتها الحرارية.
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فشرب المشروبات الساخنة جدًا قد يتسبب في إصابات حرارية في الفم؛ ما يعزز احتمالية الإصابة بسرطان البلعوم الفموي.

ورغم أن الدراسات لم تقدم أدلة قوية على علاقة كمية الشاي والقهوة بسرطان الفم، إلا أن العديد من الأبحاث أظهرت أن ارتفاع درجة حرارة المشروبات يزيد بشكل كبير من المخاطر. 

اكنّها، تشير إلى أن شرب المشروبات الساخنة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، لكن يبقى هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل.
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