8
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تسبب مرضًا خطيرًا.. هكذا تؤثر "المشروبات الساخنة" على صحتكم
Lebanon 24
07-02-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يُعتبر الشاي و مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة، تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك هذه المشروبات بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، بسبب تأثيراتها الحرارية.
Advertisement
فشرب المشروبات الساخنة جدًا قد يتسبب في إصابات حرارية في الفم؛ ما يعزز احتمالية الإصابة بسرطان البلعوم الفموي.
ورغم أن الدراسات لم تقدم أدلة قوية على علاقة كمية الشاي والقهوة بسرطان الفم، إلا أن العديد من الأبحاث أظهرت أن ارتفاع درجة حرارة المشروبات يزيد بشكل كبير من المخاطر.
اكنّها، تشير إلى أن شرب المشروبات الساخنة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، لكن يبقى هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل.
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
02:29 | 2025-02-07
07/02/2025 02:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2025-02-07
خمس فوائد مدهشة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير الصبار
10:57 | 2025-02-07
تقرير يتحدث عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات المرض بين تلاميذ المدارس في ألمانيا
09:00 | 2025-02-07
كيف يكتشف الذكاء الاصطناعي الأمراض؟
05:55 | 2025-02-07
ما هو تأثير إضافة السكر إلى القهوة؟
04:02 | 2025-02-07
منها السهر.. 8 عادات شائعة تدمر معدتك
03:15 | 2025-02-07
ماذا رأى المحتضرون العائدون من الموت؟ علماء يكشفون اللغز
فيديو
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 02:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 02:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
08/02/2025 02:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24