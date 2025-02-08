هل يؤثر تناول الكافيين على أدوية البرد؟





ووفق "هيلث لاين"، تحتوي أدوية البرد على مكونات مثل السودوإيفيدرين والفينيليفرين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل احتقان الأنف، وتسمح بالتنفس بسهولة أكبر.

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ومع ذلك، فإن هذه المكونات هي أيضاً منبهات نشطة، والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى آثار جانبية مثل الشعور بالارتعاش أو العصبية، والأرق، والغثيان، وجفاف الفم، وصعوبة النوم.



وقد تؤثر المنبهات الأخرى، مثل الكافيين، على طريقة امتصاص الدواء ومعالجته في الجسم، ما يجعل الدواء نفسه أقل كفاءة، وقد تزداد أي آثار جانبية. تحتوي معظم أدوية البرد على منبهات، والتي إذا تم تناولها مع الكافيين، يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية متزايدة.ووفق "هيلث لاين"، تحتوي أدوية البرد على مكونات مثل السودوإيفيدرين والفينيليفرين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل احتقان الأنف، وتسمح بالتنفس بسهولة أكبر.ومع ذلك، فإن هذه المكونات هي أيضاً منبهات نشطة، والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى آثار جانبية مثل الشعور بالارتعاش أو العصبية، والأرق، والغثيان، وجفاف الفم، وصعوبة النوم.وقد تؤثر المنبهات الأخرى، مثل الكافيين، على طريقة امتصاص الدواء ومعالجته في الجسم، ما يجعل الدواء نفسه أقل كفاءة، وقد تزداد أي آثار جانبية.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي شرب كميات كبيرة من الكافيين مع أدوية البرد إلى مضاعفات خطيرة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والجفاف، وخفقان القلب، والنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وزيادة معدل ضربات القلب.



إضافة إلى ذلك، قد تحتوي بعض مسكنات الألم بالفعل على الكافيين، وإذا تم تناولها مع مشروب مثل القهوة، فقد تزيد من خطر حدوث مضاعفات أخرى.



الفاصل الزمني بين الدواء والقهوة

لا يوجد وقت محدد لاستئناف شرب الكافيين بعد تناول الدواء.



ويوصي بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الدواء.



ويعتقد أن هذا الفاصل يساعد في الحد من أي تفاعلات سلبية، وضمان عمل الدواء بشكل فعال.



ويرى البعض أنه من المستحسن تجنب تناول الكافيين إذا كنت تتناول أي أدوية لعلاج البرد أو الإنفلونزا.