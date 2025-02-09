أعراض تُنذر بسرطان الفم.. ما هي؟

قالت مبادرة "برودينت" الألمانية إن ‫التغيرات المستمرة الطارئة على الغشاء المخاطي المبطن للفم تدق ناقوس ‫الخطر، إذ إنها تنذر بالإصابة بسرطان الفم.



ويشمل سرطان الفم الجزء الخلفي من الحلق، وتتطور سرطانات الفم على اللسان والأنسجة المبطنة للفم واللثة وتحت اللسان وقاعدته ومنطقة الحلق في الجزء الخلفي من الفم.

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‫‫‫وأوضحت المبادرة أنه ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة أن الغشاء المخاطي ‫المبطن للفم صار خشنا أو سميكا أو متصلبا أو غائرا أو يحتوي على بقع ‫حمراء أو بيضاء.



‫وتشمل الأعراض أيضا التورم والنزيف وصعوبات المضغ والبلع وانبعاث رائحة ‫كريهة من الفم، بالإضافة إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر ‫والتعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.



‫‫وأضافت المبادرة أن من أبرز أسباب الإصابة بسرطان الفم التدخين وشرب ‫الخمر، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض المذكورة ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل استئصال الورم جراحيا، ‫بالإضافة إلى العلاج الكيميائي والعلاج بالإشعاع.



‫وينبغي أيضا تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان يوميا، لأن التنظيف السيئ ‫للفم يعد من العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الفم. (الجزيرة نت)