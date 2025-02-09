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صحة

خيارات غذائية لنوم الجيد

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:30
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تشير الدكتورة ايلفيرا فيسينكو خبيرة التغذية، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأرق بسبب الإجهاد في ازدياد مستمر. فكيف يمكن مساعدتهم ليستعيدوا نومهم الطبيعي؟

ووفقا لها، أسباب الأرق عديدة، من بينها الأكثر شيوعا مكونات وجبة العشاء. وتحدد الأطعمة التي من الأفضل تناولها في وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم.
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وتوضح، للحصول على نوم جيد وهادئ يجب تناول وجبة العشاء قبل 2-3 ساعات من الذهاب إلى النوم. كما يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة والمتبلة كثيرا في الفترة المسائية لأن التوابل تحفز وتثير الجهاز العصبي . أما الأطعمة الدهنية والمقلية فلا تساهم في الحصول على نوم جيد. وعموما يجب أن تكون كمية الطعام معتدلة.

وتقول: "يمكن تناول منتجات بروتينية قليلة الدسم، مثل اللحوم الخالية من الدهون، ولحوم الدواجن الخالية من الدهون، والأسماك بكميات صغيرة، ومنتجات الألبان الغنية بالبروتين مثل الزبادي، والجبن القريش، واللبن الحامض التي هي مفيدة للميكروبيوم الأمعاء أيضا".

ومن جانبها تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، إلى أن القاعدة الأساسية هي أن الطعام يجب ألا يكون ثقيلا، ولا يتطلب هضمه وقتا طويلا. (روسيا اليوم)
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