دواء فعال لمواجهة السكتة الدماغية

كشفت دراسة سريرية أُجريت في الصين عن أن استخدام دواء «ألتيبلاز» (Alteplase) المذيب للجلطات، قد يزيد فرص تعافي مرضى السكتة الدماغية عند إعطائه خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض.



وأوضح الباحثون من جامعة تشجيانغ في الدراسة التي عُرضت نتائجها، الجمعة، خلال المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية 2025 التابع لجمعية القلب الأميركية، أن هذا العلاج يتفوق على العلاج القياسي المضاد للصفائح الدموية.

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وشملت الدراسة 372 مريضاً بدأت أعراضهم بين 4.5 و24 ساعة قبل تلقي العلاج. وخضع جميع المرضى للتصوير المقطعي المحوسب لتحديد إمكانية إنقاذ الأنسجة الدماغية المتضررة.



وقُسم المرضى إلى مجموعتين، الأولى تلقت دواء «ألتيبلاز» المذيب للجلطات، فيما تلقت الثانية العلاج القياسي المضاد للصفائح الدموية وفقاً للتوصيات الصينية. وبعد 90 يوماً، تعافى 40 في المائة من مرضى مجموعة «ألتيبلاز» بشكل شبه كامل، مقارنة بـ26 في المائة فقط في المجموعة الأخرى.



ووجد الباحثون أن «ألتيبلاز» زاد احتمالية الشفاء الوظيفي بنسبة 54 في المائة. كما أن أقل من 3 في المائة من المشاركين الذين تناولوا «ألتيبلاز» احتاجوا إلى عملية جراحية لإزالة الجلطة، ما يشير إلى أن العلاج الدوائي كان كافياً لمعظم الحالات. وحالياً، يوصى بإعطاء «ألتيبلاز» خلال 3-4.5 ساعات من ظهور الأعراض وفقاً للتوصيات في الصين والولايات المتحدة. لكن هذه الدراسة تشير إلى إمكانية تمديد فترة العلاج حتى 24 ساعة، مما قد يمنح آلاف المرضى حول العالم، خصوصاً في المناطق الريفية ذات البنية التحتية الطبية الضعيفة، فرصة أكبر للعلاج.



وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تدفع الأنظمة الصحية إلى إعادة النظر في البروتوكولات العلاجية للسكتة الدماغية، كما قد تحسن الرعاية الصحية في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى جراحات إزالة الجلطة.



تجدر الإشارة إلى أن السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف خلاياه بسبب نقص الأكسجين. وتشمل السكتة الإقفارية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية، وهي الأكثر شيوعاً، والسكتة النزفية التي تحدث بسبب نزيف في الدماغ. وتشمل الأعراض الشائعة ضعفاً مفاجئاً في الوجه أو الأطراف، وصعوبة في الكلام، واضطراب الرؤية أو التوازن. ويتطلب العلاج الفوري إذابة الجلطة بأدوية مثل «ألتيبلاز» أو التدخل الجراحي لإزالة الانسداد، حيث تؤدي سرعة العلاج إلى تحسين فرص التعافي وتقليل خطر الإعاقة الدائمة. (الشرق الاوسط)