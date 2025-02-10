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صحة

احذر.. التدخين الإلكتروني يتسبب في فقدان إحدى حواسك!

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:00
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حذر أحد الخبراء من تأثير جانبي غير معروف للتدخين الالكتروني (الفيب) يُعرف باسم "لسان الفيب"، والذي يمكن أن يتسبب في فقدان حاسة التذوق.

وشارك الدكتور ستيوارت بيغز، طبيب أسنان تجميلي وترميمي، فيديو على منصة تيك توك، شرح فيه أن التدخين المفرط، خصوصًا باستخدام السجائر الإلكترونية التي تأتي بنكهات مختلفة، يؤدي إلى تراكم النيكوتين وجفاف الفم؛ ما يؤثر في حاسة التذوق.
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وأكد أن "لسان الفيب" في تزايد بسبب شعبية السجائر الإلكترونية، التي يستخدمها الكثير من الأشخاص، خاصة الشباب.

ومن التأثيرات الجانبية الشائعة للتدخين الإلكتروني التهيج في الحلق والفم، والصداع، والغثيان، وحالة تسمى EVALI (إصابة الرئة المرتبطة باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية أو الفيب)، والتي تؤدي إلى ضيق التنفس والسعال.

وأعاد الدكتور بيغز طمأنة المستخدمين بأن حاسة التذوق ستعود بمجرد تقليل أو التوقف عن التدخين الإلكتروني، مقترحًا علاجات، مثل: شرب الماء، والحفاظ على الترطيب، وتنظيف اللسان، وتنظيف الأسنان بالخيط.

وأوصى بأن تقليل التدخين الإلكتروني هو أفضل طريقة لتجنب "لسان الفيب" والحفاظ على القدرة على تذوق الطعام. (روسيا اليوم) 
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