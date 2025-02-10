أطعمة يجب تجنب تناولها مع اللوز.. ما هي؟

اللوز من الوجبات الخفيفة المشهورة والمغذية، فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.



ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة عند تناولها مع اللوز قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، أو تعيق امتصاص العناصر الغذائية، أو تسبب آثارًا صحية ضارة.

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لا تأكل اللوز مع الأطعمة الحامضة



تتميز فاكهة البرتقال والليمون والجريب فروت بحمضيتها العالية، واللوز غني بالألياف والدهون الصحية.



ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة عند تناولها مع اللوز قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، أو تعيق امتصاص العناصر الغذائية، أو تسبب آثارًا صحية ضارة.تتميز فاكهة البرتقال والليمون والجريب فروت بحمضيتها العالية، واللوز غني بالألياف والدهون الصحية.

لكن عند تناولها معًا، يمكن أن تسبب هذه التركيبة إزعاجًا هضميًا، مثل الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة.



وبحسب الخبراء يمكن أن تؤدي حموضة الحمضيات إلى إبطاء عملية هضم اللوز، ما يؤدي إلى الانتفاخ.



اللوز مع منتجات الألبان ليس مزيجًا جيدًا



يستمتع العديد من الأشخاص بالأطباق التي تعتمد على اللوز مع منتجات الألبان، مثل حليب اللوز في القهوة مع الكريمة أو الزبادي مع إضافة اللوز.



ومع ذلك، قد يكون من الصعب هضم منتجات الألبان واللوز معًا؛ بسبب سرعات الهضم المختلفة.



ويعاني العديد من الأفراد من عدم تحمل اللاكتوز، وقد يؤدي إقران منتجات الألبان باللوز إلى تفاقم ضائقة الهضم.



وتحتوي منتجات الألبان على الكازين، وهو بروتين يمكن أن يتداخل مع امتصاص بعض المعادن في اللوز، مثل الحديد والمغنيسيوم.





لا تأكل السكريات المصنعة مع اللوز



غالبًا ما يستخدم اللوز في الحلويات وألواح الجرانولا والمعجنات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المعالج.

ومع ذلك، فإن تناول اللوز مع السكريات المكررة يمكن أن يكون له آثار سلبية على التمثيل الغذائي ومستويات السكر في الدم.



وفي حين أن اللوز يحتوي على دهون صحية تبطئ امتصاص السكر، إلا أن الإفراط في تناول السكر المكرر يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، كما تساهم السكريات المصنعة في الالتهاب المزمن، ما يعاكس الفوائد المضادة للالتهابات في اللوز.



وهنا ينصحك الخبراء باختيار المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب أو التمر بدلًا من السكريات المصنعة.