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صحة
ما علامات السكتة الدماغية؟
Lebanon 24
12-02-2025
|
09:00
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تُشكل السكتات الدماغية واحدة من الأسباب الشائعة للوفاة على مستوى العالم، فيما يقول الأطباء بأن التأخر في التعاطي مع الحالة وعدم تقديم الإسعاف اللازم بشكل سريع للمصاب هو السبب الرئيس والحقيقي للوفاة، حيث إن آلاف الحالات التي ينتهي بها الحال إلى فقدان الحياة يتبين أنه كان من الممكن إنقاذها لو أنها حصلت على الرعاية الصحية المناسبة في وقت سريع.
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وأفرد موقع "لايف ساينس" تقريراً متخصصاً اطلعت عليه "العربية نت" لشرح العلامات التحذيرية الشائعة للسكتة الدماغية، والتي من الضروري التعرف عليها لضمان حصول الشخص على العلاج السريع، ومن ثم إنقاذ حياة الآلاف من البشر تبعاً لذلك.
وبحسب التقرير فإن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ويمكن أن يحدث هذا بسبب انسداد في أحد الأوعية الدموية، وفي هذه الحالة يُطلق عليه السكتة الدماغية الإقفارية، أو تمزق أحد الأوعية الدموية، والمعروف باسم السكتة الدماغية النزفية. وكلتا الحالتين تُحرم خلايا الدماغ من الأكسجين، مما يتسبب في تلف يُمكن أن يهدد الحياة أو يؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد، إذا نجا الشخص من الموت.
ومن المهم التعرف على علامات السكتة الدماغية لأن العلاج السريع يزيد من فرصة بقاء الشخص على قيد الحياة ويمكن أن يقلل من الضرر المحتمل أيضاً.
وقال الدكتور جيمس ليونز، طبيب الطب العائلي والمستشار الطبي لشركة (Synergy Houses) الطبية: "حتى لو بدت الأعراض وكأنها تأتي وتختفي، فإن طلب الرعاية الطبية دون تأخير أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "الوقت ضروري في علاج السكتة الدماغية؛ الحصول على المساعدة في أسرع وقت ممكن يمكن أن يحسن من نتائج التعافي".
أما علامات الإصابة بالسكتة الدماغية، فيقول الأطباء إن أبرزها هو ما يلي:
أولاً: تدلي الوجه، فإذا كان أحد جانبي الوجه مترهلاً أو يشعر بالخدر، فاطلب من الشخص أن يبتسم، حيث قد تشير الابتسامة غير المتساوية إلى حدوث سكتة دماغية.
ثانياً: ضعف الذراع، حيث إن صعوبة رفع أحد الذراعين، أو إذا انحرف الذراع إلى الأسفل عند رفعه، هي علامة تحذير أخرى على حدوث سكتة دماغية.
ثالثاً: صعوبة الكلام، حيث يمكن أن يشير الكلام غير الواضح أو الصعب فهمه أيضاً إلى حدوث سكتة دماغية، ويمكن أن يساعد طلب من الشخص تكرار جملة بسيطة، مثل "السماء زرقاء"، في الكشف عن هذه الأعراض.
وفي حال لاحظت على الشخص الذي أمامك أياً من هذه العلامات الثلاث فقد حان وقت الاتصال برقم الطوارئ فوراً، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة بشكل سريع. (العربية)
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