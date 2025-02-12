طبيب يحذر من تأثير مشروبات الطاقة على الكلى

حذر طبيب عام من التأثيرات الخطيرة لمشروبات الطاقة على صحة الكلى، مشيرا إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تلف خطير يصعب علاجه.



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وأوضح مزهر أن مشروبات الطاقة قد تضر الكلى بثلاث طرق رئيسية:



- ارتفاع ضغط الدم: يحتوي العديد من مشروبات الطاقة على نسب عالية من الكافيين، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل كبير، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى على المدى الطويل.



- الجفاف: يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة تمنح الترطيب، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى الجفاف بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، والذي يزيد من فقدان السوائل. وقد يؤدي عدم تعويض هذا الفقدان بشرب كميات كافية من الماء، إلى إرهاق الكلى وإضعاف وظيفتها.



- ارتفاع مستويات السكر: تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما قد يرفع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري، ما يزيد من العبء على الكلى. نشر الدكتور سيرميد مزهر، الطبيب العام المقيم في لندن، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، حيث أوضح المخاطر الصحية المحتملة لهذه المشروبات. وجاء ذلك ردا على فيديو سابق نشره أحد المستخدمين، قال فيه: "عندما يتحول مشروب طاقة واحد في الأسبوع إلى واحد في اليوم، قد ينتهي بك الأمر إلى جراحة في الكلى".وأوضح مزهر أن مشروبات الطاقة قد تضر الكلى بثلاث طرق رئيسية:- ارتفاع ضغط الدم: يحتوي العديد من مشروبات الطاقة على نسب عالية من الكافيين، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل كبير، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى على المدى الطويل.- الجفاف: يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة تمنح الترطيب، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى الجفاف بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، والذي يزيد من فقدان السوائل. وقد يؤدي عدم تعويض هذا الفقدان بشرب كميات كافية من الماء، إلى إرهاق الكلى وإضعاف وظيفتها.- ارتفاع مستويات السكر: تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما قد يرفع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري، ما يزيد من العبء على الكلى.

وأشار مزهر إلى أن بعض المكونات المضافة في مشروبات الطاقة، مثل التورين والغوارانا، قد تسبب انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على الكلى. وأضاف أن ارتفاع ضغط الدم المزمن يعد أحد أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض الكلى، لأنه يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة داخلها، ما يؤدي إلى تراجع وظيفتها بمرور الوقت. (روسيا اليوم)