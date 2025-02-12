أهم العلامات التي تدل على اقتراب موعد الولادة

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فترة الحمل تعد من الفترات التى تحتاج عناية خاصة من النساء، وعند اقتراب موعد الولادة تكون هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها لأنها تعني ضرورة الذهاب إلى المستشفى علي الفور، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "only my health".أبرز علامات الولادة التي يجب التعرف عليها، ومنها:. الضغط على المثانةمن العلامات المبكرة لاقتراب موعد الولادة هو خفّة البطن، عندما يتحرك الطفل إلى أسفل الحوض. يخفف هذا التحول الضغط على الحجاب الحاجز، مما يجعل التنفس أسهل، لكنه يزيد الضغط على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول، فقد تعاني الأمهات لأول مرة من خفّة البطن قبل أسابيع قليلة من الولادة، بينما قد تلاحظ النساء اللاتي ولدن من قبل ذلك في وقت أقرب إلى بداية المخاض.. إفرازات دمويةإن الإفرازات الدموية هي إفرازات مهبلية ملطخة بالدم تحدث عندما يبدأ عنق الرحم في التمدد، وغالبًا ما تكون علامة على اقتراب المخاض، لكنها لا تعني بالضرورة ضرورة اتخاذ إجراء فوري، فيحدث الإفراز الدموي عندما تنفجر الأوعية الدموية الصغيرة في عنق الرحم بسبب التمدد. وهو جزء طبيعي من الاستعداد للولادة، ولكن إذا كان هناك نزيف حاد، فاطلبي العناية الطبية.. آلام الظهرتعاني بعض النساء من آلام أسفل الظهر قبل وأثناء المخاض، بسبب وضع الطفل وتعديلات الجسم، فيمكن أن يكون المخاض في الظهر شديدًا ومستمرًا أو يأتي على شكل موجات مع الانقباضات. إذا كنت تعانين من آلام الظهر المستمرة مع الانقباضات، فقد يكون المخاض في طور التقدم.. زيادة الضغط وعدم الراحة في الحوضمع تحرك الطفل إلى أسفل الحوض، تشعر العديد من النساء بضغط متزايد وعدم راحة في الحوض، مما قد يجعل المشي أو الجلوس صعبًا، وهذا الإحساس هو نتيجة لضغط رأس الطفل على عنق الرحم والهياكل المحيطة به.. الغثيان أو القيء أو الإسهالفي الساعات أو الأيام التي تسبق الولادة، تعاني بعض النساء من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، ويُعتقد أن هذه الأعراض ناجمة عن تغيرات هرمونية، فالجسم يتخلص بشكل طبيعي من الفضلات في الجهاز الهضمي لإفساح المجال للولادة، ورغم أن هذا الأمر غير مريح، إلا أنه علامة شائعة على أن الأمور تتقدم للأمام.. التغير في مستويات الطاقةغالبًا ما تحدث موجة من الطاقة، المعروفة باسم غريزة التعشيش، قبل المخاض. تشعر بعض النساء برغبة عارمة في التنظيف أو التنظيم أو الاستعداد لوصول الطفل، فهذه الموجة من الطاقة هي طريقة الجسم للاستعداد للولادة، ولكن قد تشعر أخريات بالتعب الشديد بدلاً من ذلك. استمعي إلى جسدك واستريحي حسب الحاجة.(اليوم السابع)