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صحة

"الصحة العالمية" تدعو لوضع تحذيرات من السرطان على المشروبات الكحولية

Lebanon 24
15-02-2025 | 05:58
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع تحذيرات من السرطان على عبوات وزجاجات المشروبات الكحولية مثل الملصقات الموجودة على علب السجائر.

وقالت إن الحكومات يجب أن تسعى لتصبح ملصقات التحذير بارزة، وذلك لتنبيه المستهلكين إلى الصلة بين الكحول والسرطان، والمساهمة بمعالجة الضرر الناجم عن الإفراط في الشرب.
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ورحبت جمعيات خيرية لمكافحة السرطان بهذه الخطوة، وقالت إن مثل هذه الملصقات من شأنها تعزيز الوعي بأن الكحول سبب مؤكد لسبعة أشكال من السرطان.

يحتوي الكحول أو المشروبات الكحولية على مادة الإيثانول النفسانية التأثير والسامة والتي يمكن أن تسبب الإدمان.

بلغت الوفيات الناجمة عن استهلاك الكحول 2,6 مليون وفاة تقريباً في عام 2019 بجميع أنحاء العالم.

بلغ معدل الوفيات الناجمة عن الكحول أقصاه بين الرجال، ووصل إلى مليوني وفاة، مقارنة بـ 600 ألف وفاة بين النساء في عام 2019.

يوجد، بحسب التقديرات، نحو 400 مليون شخص، أو ما يعادل نسبة 7٪ من سكان العالم البالغين، ممّن يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي الكحول.

ويمكن أن يسبب استهلاك الكحول، حتى بمقادير قليلة، مخاطر صحية، ولكن معظم الأضرار الناجمة عن استهلاكه سببها الإفراط في شربه، وفقا للمنظمة.
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