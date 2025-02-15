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صحة

أسوأ تفشّ منذ 30 عاماً.. "الحصبة" تجتاح منطقة أميركية!

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:00
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تضاعف عدد المصابين بمرض الحصبة المستمر في غرب ولاية تكساس إلى 48 مصاباً، معظمهم من الأطفال والمراهقين، وهو أسوأ تفشي للمرض في الولاية منذ ما يقرب من 30 عاماً.
 
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وقال مسؤولو الصحة بالولاية في بيان صحافي "إن المصابين إما لم يتلقوا تطعيماً أو أن حالة التطعيم غير معروفة"، وتم نقل 13 شخصاً إلى المستشفى.
 
وقالت لارا أنطون المتحدثة باسم وزارة الصحة في تكساس، إن هذه الحالات تركزت في مجتمع مينونايت "المتماسك والذي لم يتلق تطعيمات كافية".


وأوضحت أنطون إن مقاطعة جينز هي مقاطعة ريفية للغاية، ولذلك فإن العديد من العائلات ترسل أطفالها إلى مدارس خاصة صغيرة أو يتلقون تعليمهم في المنزل.

وأضافت أنطون: "الكنيسة ليست السبب في عدم تلقيهم التطعيم.. إنه خيار شخصي ويمكنك أن تفعل ما تريد، الأمر فقط أن هذا المجتمع لا يذهب ويحصل على رعاية صحية منتظمة".
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