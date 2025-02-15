لمن يعاني من "بحة الصوت".. خبرٌ مهم جداً!

قالت الجمعية المهنية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة بألمانيا إن لـ"بحة الصوت" أسبابا عدة، منها ما هو بسيط ‫ومنها ما هو خطير.



Advertisement ‫وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في نزلة البرد، كما ‫أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل بخاخ الكورتيزون المستخدم ‫لعلاج الربو. ‫وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في نزلة البرد، كما ‫أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل بخاخ الكورتيزون المستخدم ‫لعلاج الربو.

‫كما قد تنذر بحة الصوت بالإصابة بأحد الأمراض الخطيرة مثل الانسداد ‫الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وشلل الحبال الصوتية وسرطان ‫الحنجرة.

‫لذا، ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار بحة الصوت على مدار فترة زمنية ‫طويلة، لا سيما في حالة عدم وجود تفسير لها، وكذلك إذا كانت مصحوبة ‫بأعراض أخرى.



وتتمثل الأعراض المصاحبة في اختفاء الصوت تماما وصعوبات البلع وصعوبات التنفس ‫والشعور بغصة في الحلق، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر والتعب ‫المستمر وتراجع المجهود البدني. (الجزيرة نت)