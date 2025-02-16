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صحة

ما هي أسباب نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن؟ دراسة تُجيب

Lebanon 24
16-02-2025 | 02:00
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كشفت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة في ألمانيا عن أسباب نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن، والذي قد يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.
 
 
ووفقاً للرابطة في دراسة جديدة لها، فإن الأوعية الدموية في الأنف لدى كبار السن لا تبقى دقيقة كما من قبل، وتصبح أقل مرونة، مما يجعل الإصابات أكثر احتمالا.
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وأشار الباحثون إلى أن الأسباب المحتملة لنزيف الأنف لدى كبار السن هي جفاف أو تلف الأغشية المخاطية للأنف، بسبب تكييف الهواء أو الحساسية أو نزلات البرد، وفي بعض الأحيان يكون مجرد تنظيف الأنف بقوة كافيا لحدوث النزيف.

وذكر الباحثون أن الاستخدام الطويل الأمد لبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان أو البخاخات المحتوية على الكورتيزون قد تكون سببا لنزيف الأنف المتكرر، فعلى مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن تؤدي بخاخات الأنف إلى إتلاف الغشاء المخاطي، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للإصابة، مما قد يؤدي إلى نزيف في الأنف.

وأشارت الرابطة إلى أن نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض كإصابات الأنف (مثل كسر الأنف) بسبب ضربة على سبيل المثال، أو انحناء الحاجز الأنفي، أو اضطرابات تخثر الدم، بسبب الهيموفيليا على سبيل المثال (اضطراب النزيف)، وانخفاض عدد الصفائح الدموية وفشل الكبد، أو الأورام الحميدة والخبيثة في البلعوم الأنفي، كما قد يتعلق الأمر بالتشوهات الوعائية.


وأوضح الباحثون أنه يستلزم نزيف الأنف المتكرر لدى كبار السن استشارة الطبيب، لا سيما في حالة عدم توقف النزيف بعد دقائق قليلة، أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الدوار وضيق التنفس وفقدان الوعي. (الجزيرة نت)
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