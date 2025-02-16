"القلب المنكسر" ليس مجرد شعور وإنما متلازمة مرضية.. إليكم أسبابها وأعراضها

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تشير بولينا كونتسيدايلو أخصائية أمراض القلب إلى أن متلازمة تاكوتسوبو (القلب المنكسر) هي خلل مؤقت حاد في البطين الأيسر للقلب مع نوبة ألم في الصدر، تحدث كرد فعل لصدمة عاطفية قوية.وتقول: "تعني كلمة "تاكوتسوبو" باللغة اليابانية مصيدة الأخطبوط - وهي عبارة عن وعاء خزفي ذو قاعدة عريضة ومستديرة ورقبة ضيقة. وهذا الشكل يكتسبه القلب أثناء تطور هذه المتلازمة - ويتضح هذا أثناء فحص الموجات فوق الصوتية (تخطيط صدى القلب)، وتصوير البطينين (فحص الأشعة السينية للبطين الأيسر للقلب مع إدخال عامل التباين)، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب".ووفقا لها، تفقد عضلة القلب عند تطور متلازمة القلب المكسور، قدرتها على الانقباض بالتساوي: هناك انخفاض في انقباض قمة القلب، التي تأخذ شكلا كرويا وتشكل قاعا موسعا لـ "الوعاء"، في حين يزداد انقباض الأقسام القاعدية - يتشكل "عنق" ضيق.وتتطور متلازمة القلب المنكسر على خلفية الإجهاد الشديد والانفعالات العاطفية السلبية والإيجابية، حيث في حالات نادرة جدا، يتطور هذا المرض نتيجة لانفعالات إيجابية قوية - وتسمى هذه الحالة متلازمة القلب السعيد. يمكن أن يحدث اعتلال عضلة القلب- تاكوتسوبو، نتيجة لأمراض مختلفة، أو حالات حادة، أو تدخلات طبية، أو استخدام الأدوية.وتقول: "لا يمكن في بعض الحالات التمييز بين أعراض متلازمة تاكوتسوبو وأعراض احتشاء عضلة القلب: ألم ضاغط أو حارق في الصدر، شعور بضيق التنفس، تعرق مفرط، عدم انتظام ضربات القلب، فقدان الوعي. وقد لا تختلف التغييرات في تخطيط القلب في متلازمة تاكوتسوبو عن تخطيط القلب في حالة احتشاء عضلة القلب".ووفقا لها، غالبا ما تصاب النساء فوق سن الخمسين عاما بمتلازمة القلب المنكسر. وقد يكون السبب أن النساء في هذا العمر أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الدم أثناء انقطاع الطمث. ولكن هناك حالات نادرة شخصت بين الشباب والفتيات.وتقول: "عموما تشخيص متلازمة القلب المنكسر إيجابي ويستعيد معظم المرضى، جميع التغيرات في عمل القلب، وتعود قدرته على الانقباض إلى وضعها الطبيعي في غضون 1-4 أسابيع. ولكن يجب خلال هذه الفترة، أن يبقى المريض في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق. ولكن على الرغم من أن متلازمة تاكوتسوبو تعتبر حالة حميدة، إلا أن معدل الإصابة بقصور القلب الحاد وحتى الوفاة لدى الأشخاص المصابين بها مرتفع". (روسيا اليوم)