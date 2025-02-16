طبيبة تكشف عن مكون بسيط في المطبخ يعالج مشكلات فروة الرأس

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يعاني الكثيرون من مشكلات فروة الرأس مثل القشرة والهون ما يدفعهم إلى تجربة العديد من المنتجات دون الحصول على نتائج فعالة.لكن وفقا لخبراء العناية بالشعر، قد يكون الحل بسيطا وغير مكلف ومتوفرا في كل منزل. وكشفت طبيبة أمراض جلدية عن طريقة طبيعية وفعالة تساعد على تنظيف فروة الرأس والتخلص من المشكلات الشائعة باستخدام مكون بسيط، ما أثار تفاعلا واسعا بين المستخدمين الذين شاركوا تجاربهم الناجحة.وأوضحت الدكتورة نيرا عبر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل "القشرة، أو تراكم الدهون على فروة الرأس، أو الشعر الدهني" غالبا ما يشعرون بالإحباط، حيث يبدو أن شعرهم لا ينظف بشكل كاف. وأكدت أن حل هذه المشكلات قد يكون خل التفاح الذي يتوفر في غالبية المنازل. قائلة: "جربوا خل التفاح. إنه قادر على التخلص من الخميرة المسببة للقشرة، كما يعمل على تقشير فروة الرأس وإزالة الزيوت الزائدة".ولكنها حذرت من استخدامه مباشرة على الشعر، ونصحت بخلطه مع مكونات أخرى. موضحة: "للاستخدام، اخلطوا كمية محددة من خل التفاح مع أربعة أضعاف الكمية من الماء في زجاجة. ورشوا المزيج على فروة الرأس. اتركوه لبضع دقائق، ثم اشطفوه جيدا".وشارك الكثيرون تجاربهم الإيجابية مع هذه النصيحة، حيث كتب أحد المستخدمين: "جربت هذه الطريقة وكانت النتائج مذهلة".ونصح آخر: "يعمل بشكل رائع، لكنني أوصي بإضافة المزيد من الماء إلى الخل واستخدامه مرة واحدة أسبوعيا فقط". وأكد مستخدم آخر: "هذا صحيح. كل شخص يتفاعل جلده بشكل مختلف، لذا من الأفضل البدء ببطء لتجنب أي تهيج".من جانبها، أشارت منصة "هيلث لاين" إلى أن لخل التفاح فوائد مثبتة لصحة الشعر، لكنها حذرت من الاعتماد عليه كحل وحيد لمشاكل فروة الرأس.وكتب الموقع: "قد يساعد خل التفاح في تقوية الشعر وتحسين لمعانه من خلال موازنة درجة حموضة فروة الرأس. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تعزز صحة الشعر. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليه كعلاج وحيد لمشاكل مثل القشرة أو الالتهابات".وإذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة في فروة الرأس، ينصح باستشارة طبيبك العام، الذي قد يحولك إلى طبيب أمراض جلدية لتلقي العلاج المناسب. (روسيا اليوم)