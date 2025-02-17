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صحة

أربعة أنواع من الأشخاص يضرون بحالتكم النفسية: ابتعدوا عنهم!

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:00
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يؤدي التواصل مع بعض الأشخاص إلى إثارة المشاعر السلبية والكآبة لدينا، ونفقد الرغبة بالتواصل مع الآخرين أو المتعة بالقيام بأي شيء، فمن هم هؤلاء وكيف نتجنبهم؟

تبعا لخبراء علم النفس من بين أكثر الأشخاص الذين يؤثرون سلبا على الحالة النفسية لغيرهم هو الشخص كثير الانتقاد للغير عند القيام بأي تصرف، فالشخص الناقد لا يقيم تصرفات الآخرين حتى إذا كانت جيدة، ولا يقدم النصائح، ولا يغفر حتى الأخطاء الصغيرة.
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والنوع الثاني من الأشخاص الذين يتركون تأثيرا سلبيا على الحالة المزاجية لدينا هم الذين يسمون في علم النفس "المعتدي السلبي"، وهذا النوع من الناس دائما يعبر عن استيائه من الآخرين وتصرفاتهم من خلال التلميحات ولا يتحدث إليهم بشكل مباشر، ويجب عن أسئلة الآخرين بأسئلة، فإذا طلبت من هذا الشخص أن يساعدك بالعثور على شيء ما على سبيل المثال فسيجيبك "ألا يمكنك الاعتماد على نفسك"؟.

وينصح علماء النفس أيضا بالابتعاد عن الشخص النرجسي لضمان حياة نفسية سليمة، فهو لا يهتم بمشاعر الآخرين وآرائهم، ويرغب دوما بأن يكونوا في مركز الاهتمام، كما أنه يعتبر متقلب المزاج وسريع الغضب.

ومن أكثر الأشخاص الذين ينصح خبراء علم النفس بالابتعاد عنهم أيضا، هو الشخص الانتهازي الذي ليس لدي أية مبادئ أخلاقية ويحاول استغلال غيره للحصول على مصالحه شخصية، وغالبا ما يستخدم الكذب للوصول إلى غاياته، ونيل استعطاف الآخرين.
 
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