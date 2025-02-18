هل ينجح علاج الكوليسترول باستخدام مكملات غذائية؟





وبحسب "سوري لايف"، ادعى الدكتور كابرال أنه ساعد المرضى باستخدام المكملات الغذائية بما في ذلك "أرز الخميرة الحمراء".

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وغالباً ما تستخدم هذه المادة في الطب الصيني، وتأتي من الخميرة المزروعة على الأرز الأبيض، وتحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في مكافحة ارتفاع الكوليسترول.



وقال إنه ساعد أشخاصاً في عيادته على خفض مستوى الكوليسترول باستخدام هذه الخميرة مع مكمّل آخر هو الثوم الكيولي. قال الدكتور ستيفن كابرال إن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، قبل استخدام الأدوية، لكن بعض المرضى يحتاجون إلى وصف أدوية ستاتين لعلاج الحالة.وبحسب "سوري لايف"، ادعى الدكتور كابرال أنه ساعد المرضى باستخدام المكملات الغذائية بما في ذلك "أرز الخميرة الحمراء".وغالباً ما تستخدم هذه المادة في الطب الصيني، وتأتي من الخميرة المزروعة على الأرز الأبيض، وتحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في مكافحة ارتفاع الكوليسترول.وقال إنه ساعد أشخاصاً في عيادته على خفض مستوى الكوليسترول باستخدام هذه الخميرة مع مكمّل آخر هو الثوم الكيولي.

وقد وجدت دراسات موثوقة أن مكملات الثوم تساعد على خفض الكوليسترول الكلي.



أرز الخميرة الحمراء

ويوجد داخل أرز الخميرة الحمراء المركب النشط، موناكولين ك، وهو متطابق هيكلياً مع عقار الستاتين لوفاستاتين. يقال إنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول من خلال تثبيط إنتاج الكبد للكوليسترول.



ويوجد مركب موناكولين ك بتركيزات أقل في مكملات أرز الخميرة الحمراء مقارنة بالستاتينات الموصوفة طبياً، ما يؤثر على فاعليته الإجمالية.

ووفق موقع "هيلث لاين" فإن أرز الخميرة الحمراء "قد يساعد القلب ويقلل مستويات الكوليسترول والالتهابات ونمو الخلايا السرطانية وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي" ولكن يمكن أن يكون له أيضاً جوانب سلبية محتملة على الصحة، بما في ذلك الانتفاخ والغازات وآلام المعدة.



واقترح الدكتور كابرال أن المكملات الطبيعية قد تكون مطلوبة لمدة "3 إلى 6 أشهر" فقط أثناء معالجة الأسباب الجذرية. (امارات 24)