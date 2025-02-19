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صحة

هل تناول النعناع عند الجوع يساعدك على خسارة الوزن؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:00
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النعناع من الأعشاب التي تحتوي على نسبة من السكر والجلوكوز، فإذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، فهل من الآمن تناوله؟.
يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، الذي أكد أن قد لا تكون قطعة واحدة من النعناع ضارة، ولكن بما أنه يحتوي على السكر والجلوكوز فيها غير معروف، فإن الإفراط في الاستهلاك قد يكون غير صحي.
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فتناول النعناع كوجبة خفيفة للحد من الشعور بالجوع، قد تساعد في التخلص من الوزن الزائد بالفعل، ويرجع السبب إلي إن عملية المضغ تخدع الدماغ وتجعله يعتقد أنك تأكل.
هل هذه طريقة مستدامة أو صحية لفقدان الوزن؟
أكد التقرير أنه لا، فتناول النعناع كوجبة خفيفة لا يساعدك على إنقاص الوزن  بل قد يكون مجرد تشتيت للانتباه إذا كنت معتادًا على تناول الوجبات الخفيفة في أوقات معينة من اليوم،  أفضل أن أوصي بخيارات مثل الفشار.
ويعد  تناول النعناع كوجبة خفيفة ليس طريقة صحية لفقدان الوزن، حيث  تعتقد أن النعناع منخفض السعرات الحرارية ويعتبر بديلاً أفضل، و لكن العديد من مكوناته، مثل شمع الكارنوبا والصمغ العربي، قد تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو حساسية الطعام.
هل هناك أي فوائد صحية للنعناع؟
وأشارت أيضًا إلى أن النعناع يحتوي على سكريات مخفية، حتى لو كانت الكمية لكل قطعة صغيرة جدًا بحيث لا يمكن إدراجها ، ولكن في نفس الوقت قد لا تضرك حبة نعناع واحدة، ولكن نظرًا لأننا لا نعرف كمية السكر والدكستروز التي تحتوي عليها العلبة بأكملها، فإن الاستهلاك المنتظم قد يتراكم،  وقد تسبب هذه المواد المضافة أيضًا الانتفاخ إذا تم تناولها بكميات زائدة. (اليوم السابع)
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