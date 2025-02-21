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صحة

احذروها فورًا.. عقاقير تخسيس تؤدي لحالات فقدان بصر بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
21-02-2025 | 01:07
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أظهرت دراسات حديثة أن أدوية GLP-1 مثل أوزيمبيك وويجوفي، المستخدمة في علاج السمنة ومرض السكري، قد تكون مرتبطة بمشاكل بصرية خطيرة، بما في ذلك تلف العصب البصري وفقدان الرؤية. وقد تبين أن هذه الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بحالة نادرة تُسمى NAION (الاعتلال العصبي البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني). 
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رغم أن الرابط بين هذه الأدوية ومشاكل الرؤية لا يزال غير مؤكد علميًا، يعتقد العلماء أن التغيرات السريعة في مستويات السكر بالدم قد تكون السبب المحتمل لهذه المضاعفات. دراسات جديدة أظهرت أن هذه المشاكل قد تظهر في فترة تتراوح بين 3 إلى 16 شهرا من تناول الأدوية.

الباحثون يشددون على ضرورة مزيد من البحث لفهم العلاقة بين أدوية GLP-1 وفقدان البصر بشكل أفضل، في حين يوصون الأطباء بمراقبة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية. (العربية)
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