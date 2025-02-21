ما هي أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن؟

أعلن الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب أن نشاط الدماغ ينخفض مع التقدم في السن، وتظهر أمراض الأوعية الدموية، ويلاحظ نقص الفيتامينات، ما يسبب فقدان الذاكرة لدى كبار السن.

وقال: "ينخفض حجم ونشاط الدماغ مع التقدم في السن ويمكن أن يؤثر على الذاكرة، وهذه مسألة طبيعية. كما أن الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى كبار السن تؤدي أيضا إلى مشكلات في الذاكرة".



وأشار الطبيب، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية غالبا ما يعانون من ضعف الذاكرة. كما ليس مستبعدا إصابتهم بالخرف في سن الشيخوخة، الذي بالإضافة إلى فقدان الذاكرة، يؤدي أيضا إلى ضعف واضطراب الكلام.



وقال: "يعاني كبار السن غالبا من نقص الفيتامينات، ما يؤثر على عمل الجهاز العصبي والذاكرة. لذلك يلاحظ ضعف الذاكرة لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية مثل أدوية خفض مستوى ضغط الدم أو الأدوية المنومة. وقد يكون هذا من الآثار الجانبية".



ووفقا له، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر العزلة عن الآخرين والقلق على مستوى الذاكرة. (روسيا اليوم)