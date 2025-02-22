لتخفيف متاعب القولون العصبي في رمضان.. اليكم هذا النظام الغذائي

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قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إنه يمكن تخفيف متاعب متلازمة القولون العصبي من خلال اتباع نظام غذائي يخلو من الكربوهيدرات القابلة للتخمر.وأوضحت الجمعية أن الاستغناء عن هذه الكربوهيدرات المعروفة باسم "FODMAPs"، وهي اختصار للمصطلح "fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols"، أي "السكريات قليلة التعدد والسكريات الثنائية والأحادية والبوليولات القابلة للتخمر"، يساعد على تخفيف أعراض مثل آلام البطن وتقلصات البطن والشعور بالامتلاء والانتفاخ، بالإضافة إلى التناوب بين الإسهال والإمساك.وعلى أية حال ينبغي اتباع النظام الغذائي الخالي من الكربوهيدرات القابلة للتخمر تحت إشراف اختصاصي تغذية، وذلك لتجنب الإصابة بسوء تغذية، نظراً لأن هذه الكربوهيدرات توجد في العديد من الأطعمة على النحو التالي:السكريات قليلة التعدد:القمح والجاودار والشعير والبصل والكراث والثوم والبازلاء والملفوف الأخضر والذرة الحلوة والخرشوف والهليون والبنجر والشمر والبقوليات والكاجو والفستق.اللاكتوز ثنائي السكاريد:الحليب واللبن الرائب والزبادي والكريمة والقشدة الحامضة والحليب المكثف والآيس كريم والجبن الكريمي من الأبقار والماعز والأغنام.أحادي السكاريد الفركتوز:التفاح والكمثرى والخوخ والمانجو والبطيخ والفواكه المجففة وعصائر الفواكه والعسل والفركتوز.البوليولات:التفاح والمشمش والكرز والكمثرى والخوخ والبرقوق والأفوكادو والقرنبيط والفطر، بالإضافة إلى بدائل السكر مثل السوربيتول والمانيتول والإكسيليتول والمالتيتول والأيزومالت.يُشار إلى أن متلازمة القولون العصبي هي مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه، ولا تُعرف أسبابه على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أن أسباب المرض تكمن في فرط حساسية الأعصاب المعوية واضطراب عضلات الأمعاء والتهاب جدار الأمعاء والعدوى المعوية السابقة المصحوبة بإسهال شديد وعدم تحمل الطعام، بالإضافة إلى التوتر النفسي والاستعداد الوراثي.