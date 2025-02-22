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صحة

مفاجأة عن الإنفلونزا.. إليكم ما كشفه أحد الأطباء

Lebanon 24
22-02-2025 | 23:00
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قال البروفيسور ماتياس بليتس إن الإنفلونزا قد تؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بتسمم الدم المعروف أيضا باسم "الإنتان".
 
 
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وأوضح اختصاصي الأمراض المعدية بمستشفى جامعة يينا بألمانيا أن فيروس الإنفلونزا قد يتسبب في حدوث رد فعل مناعي خطير أو عدوى بكتيرية بالإضافة إلى ذلك، مشيرا إلى أن ضعف جهاز المناعة يجعل من السهل انتشار البكتيريا في الرئتين والإصابة بالالتهاب الرئوي، وهو السبب الأكثر شيوعا لتسمم الدم.

وأشار بليتس إلى أن خطر الإصابة بتسمم الدم يرتفع لدى الأشخاص الذين لديهم ظروف صحية خاصة مثل كبار السن (60 سنة أو أكثر) والنساء الحوامل والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الرئة أو الكبد أو القلب، بالإضافة إلى داء السكري والسرطان.

أعراض تسمم الدم
 
وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بتسمم الدم في سرعة ضربات القلب وضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم ورطوبة وبرودة الجلد وظهور بقع زرقاء على الجلد، بالإضافة إلى الشعور بالإنهاك والارتباك والتشوش الذهني والتغيرات الطارئة على الشخصية.

وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن تسمم الدم يمثل حالة طبية طارئة تستلزم الخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.
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