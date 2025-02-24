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صحة

برودة القدمين.. حالة قد تنذر بأمراض خطيرة

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:00
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لا شك في أن جسم الإنسان يرسل إشارات قد تكون أحياناً تحذيرات من أمراض خطيرة جداً.
فقد حذر خبير من خطورة تجاهل مشاكل القدمين خصوصا تلك التي قد تبدو بسيطة، لافتا إلى أن برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تكون علامة مبكرة على ما هو سيئ.
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وأضاف الصيدلاني نويل ويكس، أن الأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جدا، ما يجعلها عرضة للانسداد بسرعة، موضحا أن هذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين أو تنميلهما أو الشعور بألم أو تورم فيهما، ما يرفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية وبشكل كبير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

كذلك تابع أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين قد يتسبب أيضا في تغيرات في أظافر القدم، مثل أن تصبح هشة أو سميكة، مشددا على أن الإنسان يحتاج مراقبة صحة قدميه خصوصا الأظافر، وذلك لأنها يمكن أن تؤثر على الصحة العامة وتكون مؤشرا على مشاكل صحية كبيرة.
أمراض قلبية غير مشخصة
يذكر أن الأبحاث كانت أكدت أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص أصحاء تزيد أعمارهم على 60 عاما يعانون من أمراض قلبية غير مشخصة.

كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية، المعروف طبيا بمرض الشريان المحيطي (PAD)، في مشاكل أخرى في الساق، مثل الشعور بألم عند المشي، والذي عادة ما يختفي بعد بضع دقائق من الراحة.

ومن الأعراض الأخرى في القدمين، قد يكون الوخز، والألم، والحرقة، وجفاف الجلد وتشققه، والبثور أو القروح التي لا تلتئم، والالتهابات الفطرية، وقدم الرياضي أو سعفة القدم وهو عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين، أحد أبرز المؤشرات على أمراض أخطر.
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